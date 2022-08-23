135 yıllık tarihi okul restore edilecek

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 1887 yılında yapılan ve bir süredir atıl vaziyette olan tarihi Karadeniz İlkokulu, restore edilecek.

1887 yılında Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yapılan Karadeniz İlkokulu, restore edilerek gün yüzüne çıkartılacak. İlçede yaşayan bir hayırsever tarafından yapılan bağışla, Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan tarihi Karadeniz İlkokulu binasında restorasyon çalışması, ön hazırlıkların tamamlanması ile başlayacak.

Restorasyon çalışmaları öncesinde İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ve görevlilerle birlikte tarihi Karadeniz İlkokulunda incelemelerde bulundu.

Görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Baycar, “Bir tarihi daha canlanıyor. İnebolulu hayırsever hemşehrimiz iş adamı Mecit Çetinkaya ve eşi Binnur Çetinkaya tarafından finanse edilen, Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan tarihi Karadeniz İlkokulu binasının restorasyon çalışması başlıyor. İlçemize hayırlı olsun” dedi.