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13 yıl hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı
Kastamonu’da, 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından Cide ilçesinde yakalandı.
KASTAMONU 02.12.2022, 15:31 02.12.2022, 15:46
Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASTA dedektifleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ‘yakın akrabayı öldürme’ suçundan 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.A. isimli şahsın Cide ilçesinde olduğu tespit edildi.
B.A. isimli şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.