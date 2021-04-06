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128 ihtiyaç sahibi öğrenciye ayakkabı dağıtılacak

Tosya Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi 128 öğrenciye ayakkabı dağıtımı yapacak.

KASTAMONU 06.04.2021, 13:38
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128 ihtiyaç sahibi öğrenciye ayakkabı dağıtılacak

Tosya Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi 128 öğrenciye ayakkabı dağıtımı yapacak.

Tosya Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle temin edilen 128 çift ayakkabı, Tosya Kaymakamlığını teslim edildi. Kaymakam Deniz Pişkin tarafından teslim alınan ayakkabılar, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak.

Ayakkabıları teslim alan Kaymakam Pişkin, “Tosya Ticaret ve Sanayi Odamızın girişimleriyle ilçemizde ihtiyaç sahibi öğrenciler için sağlanan 128 çift ayakkabı Kaymakamlığımıza teslim edildi. Katkılarından dolayı Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Ekşi ile Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Urkaya’ya çok teşekkür ediyorum” dedi.
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