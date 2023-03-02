1 kişinin ölümüne, 7 kişinin yaralanmasına sebep olduğu iddia edilen sürücü:

Kastamonu’da hatalı sollama yaparak iki aracın çarpışmasına ve bir kişinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sürücü, ’hamile eşimi hastaneye yetiştiriyordum’ diyerek beraatını istedi. Mahkeme heyeti, olay yerinde “keşif” yapılmasına karar verdi.

Kastamonu’da 17 Temmuz 2022 günü, Daday ilçe yolunda hatalı sollama neticesinde iki aracın kaza yapmasına ve Kemal Erdemli’nin de ölümüne sebep olduğu iddiasıyla, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklu yargılanan sürücü İ.B. hakkında açılan dava, Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada sanık sürücü İsmail B., kaza sırasınd aynı araçta bulunan eşi Ebru B. ile maktul Kemal Erdemli’nin oğlu Eren Burak Erdemli, yakınları ve avukatlar hazır bulundu. Polis, duruşma sebebiyle adliye önünde ve içinde güvenlik önlemleri aldı.

Duruşmada savunma yapan sanık İsmail B., sancılanan hamile eşini hastaneye yetiştirmeye çalıştığını ve kazaya kendisinin sebep olmadığını iddia ederek, hakkındaki suçlamaları reddedip beraatını talep etti.

Duruşmada konuşan sanık İsmail B.’nin eşi Ebru B., “Ön koltukta oturuyordum. Kazayı görünce çok korktuk, sancım tuttu. Zaten ilk doğumumda çocuğum vefat etti. Onun korkusuyla acelemiz vardı. 112’yi arayamadık” dedi.

Babasını kaybetmenin acısını yaşadığını belirten Eren Burak Erdemli ise, “Arkamda dağ gibi duran babamın kaybetme acısını halen yaşıyorum. Bu belirsizlik beni kötü ediyor. Şikayetçiyim, alabilecek en büyük cezayı almasını istiyorum” ifadesini kullandı.

Taraf avukatlarının da yaptığı savunmalarının ardından mahkeme heyeti, plaka tanımlama sistemi (PTS) kameralarının incelenmesine ve olay yerinde de keşfin yapılmasına karar vererek, duruşmayı 11 Nisan 2023 gününe erteledi.