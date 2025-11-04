“Yeni olasılıklar” yaklaşımı altında düzenlenen ve tüm ziyaretçilere açık yapısıyla ilgi toplayan programın özel buluşmalarında ise iş ortakları, mimarlar ve tasarımcılar bir araya gelerek dekoratif yüzeylerden duvar profillerine, parke koleksiyonlarından yenilikçi yüzeylere uzanan geniş ürün gamını keşfetti.

Ahşap bazlı panel sektörünün lider markası Kastamonu Entegre, Ekim ayı boyunca Genel Müdürlük Binası’ndaki Konsept Stüdyo’da gerçekleştirdiği “Yenilikler Lansmanı” ile sektöre yön verecek yenilikçi çözümlerini tanıttı. Dekoratif yüzeylerden duvar profillerine uzanan yeni koleksiyonların sergilendiği lansman, geniş bir katılımla gerçekleşti.

Program kapsamında, “Yeni Olasılıklar” yaklaşımı altında düzenlenen özel buluşmalarda iş ortakları, mimarlar ve tasarımcılar bir araya geldi. 6–7 Ekim ve 22–23 Ekim tarihlerinde gerçekleşen etkinliklerde pazarlama ve trend sunumlarından showroom gezilerine uzanan kapsamlı içerikler paylaşıldı; katılımcılar, şirketin yenilikçi ürünlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Yeni çözümler, yeni perspektifler

Serinin ilk buluşması 6 ve 7 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Bu etapta Designist Kurucusu İç Mimar Aslı Arıkan Dayıoğlu, sektör trendlerine odaklanan sunumuyla yer aldı.

İkinci buluşma ise 22 ve 23 Ekim tarihlerinde devam etti. Kapanış günü olan 23 Ekim’de katılımcılar, İç Mimar ve Mobilya Tasarımcısı Elif Genç’in “İlhamın Katmanları: Dokular ve Renkler ile Mekânları Dokumak” başlıklı sunumuyla farklı bakış açıları kazandı.

Buluşmalarda katılımcılar, pazarlama ve trend sunumlarıyla sektör dinamiklerine ilişkin içgörüler edindi; Kastamonu Entegre’nin “Yenilikler: Yeni Olasılıklar” sunumu kapsamında ise sektörün geleceğine yön veren gelişmeleri dinledi. Program, Showroom alanındaki “Yeniliklerin Keşfi” gezisi ile devam etti. Katılımcılar, burada sergilenen dekoratif yüzeyler, parke koleksiyonları ve yeni Duvar Profilleri gibi ürünleri yerinde inceleme olanağı buldu. Programlar, yeni koleksiyonların değerlendirildiği akşam yemeğiyle sona erdi.

Yeniliklerle dolu bir ay

“Yenilikler Lansmanı” boyunca sergilenen ürün gruplarındaki tüm renklerin birbiriyle uyumlu olacak şekilde geliştirilmesi ve farklı yüzeylerin eşleşerek yeni kombinasyonların oluşturulabilmesi dikkat çekti.

Ziyaretçiler; Vision Koleksiyonu, GlossMax & MattPlus, EvoGloss ve yenilenen Floorpan serilerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Kastamonu Entegre’nin bayiler, endüstriyel üreticiler, mimarlar ve tasarımcılarla iş birliğiyle geliştirdiği bu yenilikçi yaklaşım; projelere esneklik, verimlilik ve yaratıcılık kazandırarak bütüncül çözümler sundu.