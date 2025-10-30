Türkiye, kasım ayında yoğun bir ekonomi gündemine hazırlanıyor. Gözler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) 2026 yılı bütçe görüşmeleri ile Merkez Bankası’nın yayımlayacağı raporlara çevrildi. Ayrıca, enflasyon, iş gücü ve sanayi üretimi gibi önemli makroekonomik göstergeler de bu ay açıklanacak.

TBMM’de 2026 Bütçesi Görüşülüyor

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin TBMM’ye sunulmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bütçe maratonu başladı.

30 Ekim’de genel görüşmeler tamamlanacak ve ardından bakanlıklar ile kamu kurumlarının bütçeleri tek tek ele alınacak. Komisyon çalışmaları 28 Kasım’da sona erecek.

Komisyon sürecinin ardından bütçe teklifi, TBMM Genel Kurulu’na taşınacak ve aralık ayında nihai oylamaya sunulacak.

Merkez Bankası’ndan Kritik Raporlar Geliyor

Kasım ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da gündemde olacak.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 7 Kasım’da yılın son Enflasyon Raporu’nu kamuoyuyla paylaşacak. Karahan’ın vereceği mesajlar, özellikle faiz politikası ve enflasyon tahminleri açısından piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek.

Hatırlanacağı üzere Karahan, bir önceki raporda “2025 sonunda enflasyonun yüzde 25-29 aralığında, 2026 sonunda ise yüzde 13-19 bandında olacağını” öngörmüştü.

Ayrıca Finansal İstikrar Raporu da 28 Kasım’da yayımlanacak. Bu raporda finansal sektörün durumu ve alınan önlemlerin etkileri değerlendirilecek.

TÜİK’ten Enflasyon, Sanayi ve İş Gücü Verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayında bir dizi önemli veri açıklayacak:

4 Kasım Pazartesi: Ekim ayı enflasyon rakamları (TÜFE ve Yİ-ÜFE)

10 Kasım: Eylül ayı sanayi üretim endeksi

13 Kasım: Ekim ayı konut satış istatistikleri

28 Kasım: Ekim ayı iş gücü istatistikleri

Eylülde TÜFE aylık bazda yüzde 3,23, Yİ-ÜFE ise 2,52 artmış; yıllık enflasyon sırasıyla %33,29 ve %26,59 olmuştu.

Asgari Ücret Gündemde

Kasım ayında milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusu da gündemde olacak.

Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde, komisyonun yapısı ve sürece dair açıklamalar yakından izlenecek.

Şu anda asgari ücret;

Brüt: 26.005,50 TL

Net: 22.104,67 TL olarak uygulanıyor.

Bütçe Sonuçları ve Mali Veriler Takip Edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Kasım’da ekim ayı merkezi yönetim bütçe sonuçlarını açıklayacak. Gelir-gider dengesi, bütçe açığı ve vergi tahsilatları gibi kalemler ekonomi çevrelerinin gündeminde olacak.

Ekonomi Çevreleri Kasım Ayına Odaklandı

Kasım ayı, hem bütçe politikalarının şekilleneceği hem de para politikası sinyallerinin netleşeceği bir dönem olarak öne çıkıyor.

Ekonomistler, Merkez Bankası’nın enflasyon beklentileriyle bütçe görüşmeleri arasındaki uyumun, 2026 yılı ekonomik görünümü açısından belirleyici olacağını vurguluyor.