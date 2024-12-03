Kasım ayında fiyatı en çok artan ürünler taze sebzeler (patates hariç) oldu. Taze sebzelerin fiyatı yüzde 29,55 oranında bir artış gösterdi. Bunun dışında, evcil hayvan ürünleri yüzde 23,19, yumurta fiyatları ise yüzde 14,10 oranında arttı. İlaçlar yüzde 10,69, fırın ve ocaklar ise yüzde 9,65 oranında pahalandı.

Öte yandan, en fazla ucuzlayan ürünler arasında seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar öne çıktı. Bu ürünler yüzde 5,17 oranında ucuzladı. Diğer ucuzlayan ürünler arasında otel ve pansiyon konaklama hizmetleri yüzde 4,84, bebek giyim ürünleri yüzde 4,69, çocuk ve bebek ayakkabıları ise yüzde 3,33 oranında düştü. Erkek ayakkabısı fiyatları da yüzde 3,29 azaldı.

Bu veriler, Kasım ayında enflasyonun genel olarak artış gösterdiğini, ancak bazı ürünlerde de fiyatların düştüğünü gösteriyor.