“Türkiye’de Üretilen Her 2 Otobüsten 1’i Mercedes-Benz Türk’e Ait”

ÖZEL RÖPORTAJ: SİNAN SAYGI

Türkiye iç pazarına 2021 yılının ilk 9 ayında 165 adet şehirler arası, 24 adet de şehir içi otobüs olmak üzere toplamda 189 adet otobüs satışı gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, bu süre içerisinde bin 228 adet şehirler arası otobüs üretirken, 271 adet şehir içi otobüs üreterek toplamda bin 499 adetlik üretim hacmine ulaştı. Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, otobüs pazarında Mercedes-Benz Türk’ün ulaştığı büyüklüğü, pandemi döneminde aldıkları tedbirleri, yeni otobüs modellerinde ön plana çıkan özellikleri ve yatırım planlarını Ekovitrin’e anlattı.

Mercedes-Benz Türk olarak otobüs pazarında üretim, ihracat, satış ve büyüme anlamında 2021 yılı performansınızı özetler misiniz?

Mercedes-Benz Türk olarak pandeminin etkisiyle geçen 2020 yılının ardından 2021 yılına hızlı bir başlangıç yaptık. 2021 yılının ilk 9 ayında Türkiye iç pazarına 165 adet şehirler arası, 24 adet de şehir içi otobüs olmak üzere toplamda 189 adet otobüs satışı gerçekleştirdik. Bu süre içerisinde bin 228 adet şehirler arası otobüs üretirken, 271 adet de şehir içi otobüs üreterek toplamda bin 499 adetlik üretim hacmine ulaştık. Üretilen otobüslerin yüzde 83’ü ihraç edilirken Ocak-Eylül 2021 arasındaki toplam otobüs ihracatı bin 250 adede ulaştı. Pandemi dönemindeki uygun finansman koşulları sayesinde şirketler özellikle şehirler arası otobüs yatırımlarını artırdılar. Turizmin açıldığı dönemde, hijyen koşullarına uygun ürettiğimiz otobüslerimize sektörden olumlu geri dönüş aldık. Türkiye otobüs pazarının çok daha üst seviyelere ulaşabileceğine inancımız tam. Ülkemizdeki otomotiv sektörü içinde, otobüs üretimimiz ve ihracatımız sayesinde ekonomimize katkılarımızı aralıksız sürdürmeyi planlıyoruz.

Otobüs pazarına baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Sektördeki pazar payınız hakkında bilgi verir misiniz?

Bir önceki soruda belirttiğim sayılar aslında pazardaki yerimizi gösteriyor. Şehirler arası otobüs pazarında süregelen liderliğimizin yanı sıra, şehir içi otobüs pazarındaki konumumuzu kazandığımız Ankara Büyükşehir Belediyesi-EGO gibi ihaleler sayesinde yükseltiyoruz.

Türkiye’de üretilen her 2 otobüsten 1’i Mercedes-Benz Türk fabrikasından yollara çıkarken, ihraç edilen her 4 otobüsten 3’ünde de Mercedes-Benz Türk imzası yer alıyor. Bu süreçte sattığımız her 2 otobüsten 1’ini servis ve finansman paketiyle; her 4 araçtan 1’ini ise takaslı olarak sattık. Bu sayede müşteri memnuniyet çıtasını pandemi döneminde de yukarılara taşıdık. Otobüs pazarının genel gidişatını ise; 2022 ve sonrasında Covid-19 etkisinin azalması ile birlikte; faiz ile döviz kuru gelişimi ve sıfır ile 2. el makasının durumu belirleyecek.

“ODAĞIMIZA İNSANI KOYUYORUZ”

Gerek yönetim gerekse satış ve pazarlama anlamında hangi stratejileri uyguluyorsunuz?

Pandeminin etkisiyle daralan iç ve ihracat pazarlarına rağmen 2020 yılını başarıyla tamamlamıştık. BusStore, satış sonrası hizmetler, finansal hizmetler, üretim, Ar-Ge, bayi yönetimi gibi pek çok bölümümüz, birbiriyle dirsek teması halinde ve iş birliği içerisinde sektöre nasıl daha iyi hizmet verebiliriz, neler yapabiliriz diye gece gündüz çalışıyor. Mercedes-Benz Türk olarak odağımıza insanı koyuyoruz. Güvenli ve konforlu seyahat deneyimi hedefimiz doğrultusunda otobüslerimizde sunduğumuz yenilikler ile seyahatlerde “Yeni Standartlar”ı belirliyoruz. Yolcuların, host/hosteslerin, sürücülerin, işletmelerin, kısacası otobüs ile ilgili hemen herkesin geri bildirimlerini son derece titiz ve detaylı bir çalışma sonucu değerlendiriyoruz ve bundan sonraki süreçte de pazarı ve müşterilerimizi dinleyerek, ürünlerimizdeki geliştirmeleri hep bu doğrultuda sağlayacağız. Bu kapsamda 2021 yılında 41 farklı yeniliği otobüs modellerimizde sunmaya başladık. Sunduğumuz tüm yenilikleri ‘Yeni Güvenlik Standartları’, ‘Yeni Konfor Standartları’ ve ‘Yeni Ekonomik Sürüş Standartları’ olarak 3 ana başlık altında özetleniyoruz.

“SEKTÖRDE ÖNCÜLÜĞÜMÜZÜ SÜRDÜRDÜK”

Pandemi süreci gerek sektörü gerekse firmanızı nasıl etkiledi?

Pandemide hangi tedbirleri aldınız? Covid-19 pandemisi sebebiyle umulmadık koşullarda ve değişken uygulamalarla tamamlanan 2020 yılında; satış sonrası hizmetlerimiz ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre destek sağlayarak sektörün bu alanında da öncülüğümüzü sürdürdük. Mercedes-Benz Türk, hayatın devamlılığını sağlamak anlamında servislerini 7/24 açık tutarak otobüs müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam etti. Bu uygulamayı 2021 yılında da aralıksız sürdürüyoruz. Şirketimizin pandemi dönemindeki bir diğer uygulaması da garanti sürelerini uzatmak oldu. Salgının kontrol altına alınma tedbirleri kapsamında, Mart 2020’de başlayan, şehirler arası otobüs seyahatlerinin valilik kararına bağlanarak kademeli olarak sınırlandırılması sürecinde, kullanımda olmayan araçların garanti sürelerine ilişkin konunun ele alınması yönünde talepler gündeme geldi. Müşterilerimizin beklentilerine her zaman yanıt vermeye özen gösteren Mercedes-Benz Türk olarak bu kapsamda kullanımı kısıtlanan araçların garanti sürelerini sözkonusu zaman aralığında uzatarak otobüs sahiplerine destek vermeyi sürdürdük. Aynı zamanda servis sözleşmeli araçları da bu uygulama kapsamında destekleyerek; geçmiş yıllarda müşterilerin tercih ettiği ve güncel durumda devam eden servis sözleşmelerini de seyahat kısıtlaması süresi kadar uzattık.

"41 FARKLI YENİLİĞİ OTOBÜS MODELLERİNDE SUNUYORUZ”

Yeni model otobüslerinizde hangi üstün özellikler ön plana çıkıyor?

Mercedes-Benz Türk olarak yolcular, sürücüler, host/hostesler, işletmeler ve müşterilerden gelen geri bildirimler ışığında 2021 yılı için 41 farklı yeniliği otobüs modellerinde sunmaya başladık. Güvenlik, konfor ve ekonomik sürüş gibi 3 ana başlıkta sunmaya başladığımız yeniliklerin dışında Covid-19 pandemisine karşı geliştirdiğimiz yeni donanımlarla da daha sağlıklı yolculukları garanti ediyoruz. Marka olarak şehirler arası otobüs pazarında her zaman “En”leri ve “İlk”leri kullanıcılarımıza sunduk. 2021 yılında da bu öncü kimliğimizi yeni donanımlarla farklı bir seviyeye taşıdık.

“DİJİTALLEŞME PROJELERİMİZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR”

Mercedes-Benz Türk olarak otobüs pazarına yönelik yatırım hedefleriniz nelerdir?

Son dönemde Mercedes-Benz Türk Otobüs Ar-Ge Merkezi’nde yürütülen önemli projelerden biri “Aktif Güvenlik Paketi”. Bu paket kapsamında 2024 yılında devreye alınacak olan aktif güvenlik sistemleriyle tüm otobüsler, sürücü ve yayalara daha güvenli sürüş deneyimi sağlayacak. Genel güvenlik düzenlemesi ile akıllı hız ve şerit takibi, kör nokta bilgilendirme sistemi, hareketli yaya bilgilendirme sistemi gibi toplamda 7 aktif güvenlik sistemi, Daimler bünyesindeki tüm kamyon ve otobüs modellerine entegre edilecek. Bunun dışında güvenli, hatasız ve verimli süreçlerin yeni bir boyutuna ulaşmak için dijitalleşme projelerimiz de tüm hızıyla devam ediyor. Endüstri 4.0 yöntemleri olarak, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretim süreçlerinde kaynaklı birleştirme, astar boya uygulama süreci, kapak iskelet ve kapak sacının tam otomasyonla yapıştırılması gibi robotik uygulamalar kullanıyoruz ve bunları daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Tüm bunların haricinde; sadece Kuzey Amerika pazarında satılacak Yeni Mercedes-Benz Tourrider için Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda yeni bir yatırım yaptık. Yeni Tourrider ile birlikte; Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda araca özel oluşturulan üretim bandı ile ilk defa paslanmaz çelikten bir otobüs üretiyoruz.