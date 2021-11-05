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Tümay Mercan yazdı: Sosyal medyada aktif yöneticiler

"Dijital ortamı doğru değerlendirebilenler, ürünlerine ve şirketlerine daha fazla ilgi çekip harika bir reklam yapıyor ve devam da ettiklerine göre satışlarını artırıyorlar."

Kasım 2021 05.11.2021, 15:49 05.11.2021, 15:52
Tümay Mercan yazdı: Sosyal medyada aktif yöneticiler

Sosyal medya yaşamın parçası. İyi kullanıldığında birçok konudan haberdar oluyor, haber veriyoruz. Yöneticiler için de önemli bir mecra. Sosyal mecrayı bazı yöneticiler kendi özel hayatlarına yönelik kullanıyorlar. Bazıları da işlerini, ürünlerini tanıtmak için kullanıyor. Elbette tercih sebebi.

DİJİTALE UYUM

Bazı yöneticiler pandemi döneminde dijital sohbetlere katıldı. Bazıları bu işi çok sevdi ve başarıyla devam ettiriyor. Bu yöneticilerin zamanlarını bu tür çalışmalara göre planlayabilmeleri de ayrı bir beceri. Aslına bakarsanız, bizim kurumlarımız hala dijital ortamları tam kullanamıyorlar. Sosyal medya hesaplarını bir ajansa verip işi yönettiklerini sanıyorlar. Oysa sosyal medyanın ve genel olarak dijital ortamın nimetlerinden henüz tam faydalanılmadı. Bu durumu fark eden birkaç firma yöneticisi söz konusu ortamları değerlendiriyor. Bu ortamlarda verdiği bilgiler, iletişim biçimi, nezaketi, ürünlerini anlatış biçimi her şey etkili. Sonuçta ne mi oluyor?

YÖNETİCİLER SOSYAL MEDYADA NE KADAR BAŞARILI?

Dijital ortamı doğru değerlendirebilenler ürünlerine ve şirketlerine daha fazla ilgi çekip harika bir reklam yapıyor ve devam da ettiklerine göre satışlarını artırıyorlar. Bir CEO’nun sektörü ile ilgili bilgi vermesi, dinleyenlerin soru sorabilmesi, ürünlerden ve hizmetlerden sohbetlerde haberdar olması, konuya dikkat çekilmesi, insanlara ilginç geliyor ve zaman ayırmaya değer görülüyor. Yönetici açısından bu bir beceri. İletişim becerisi. Yıllarca kurumsal iletişim uzmanı olarak, kurumsal iletişim açısından yönetici iletişiminin ne kadar önemli olduğunu anlattık ve anlatmaya devam ediyoruz. Değişen zaman içinde dijitalleşmeye ayak uyduran yöneticiler bu durumu da başarıyla yönettiklerinde işletmelerine katma değer sağlıyorlar. Ama hala eksikleri var. Kendi sosyal medya hesaplarıyla kurumsal sosyal medya hesaplarını paralel götüremiyorlar. Oysa kurumsal iletişim bir bütündür. Yöneticinin sosyal medya görünürlüğü kurumsal iletişimin bir parçasıdır. Bazı yöneticilerde kurumsal iletişim konusunda hala “ben her şeyi bilirim” durumu var.

KURUMSAL İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Evet görünür olmak önemli. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru mesajla, doğru kişiyle, doğru şekilde olmak önem taşıyor. Bütün sır, “doğru” ları bir araya getirebilmekte. İyi bir kurumsal iletişim çalışmasında bütün doğrular ustaca bir araya getirilebilir. Elbette bu konuda ustalarla çalışması şartıyla. Bu iş acemi işi değil. Fakat birçok kurum, kurumsal iletişim ve sosyal medya çalışmalarında acemilerle çalışıp kendini de üstün gösterme çabasına giriyor. Konunun önemini algılamamış olmak, işi ucuza getirmek, her şeyi bildiğini düşünmek, en önemlisi ise vizyonsuzluk.

GÖRÜNÜRLÜK ÖNEMLİDİR

Belli bir çizginin üstüne çıkmış kurumlar kurumsal iletişimi bir bütün olarak görerek çalışmalarını buna göre yaparak başarıyı kazanıyorlar. İşletmelerde yönetimin önemli görevlerinden biri de bu tür çalışmalara destek vermek, akılcı yaklaşmak, tecrübelerden faydalanmak. Yönetim ve yöneticilik hızlıca evriliyor. Artık ulaşılamaz olmak marifet değil. Ulaşılabilir olup süreci yönetebilmek ve sahadan haberdar olabilmek yöneticiler için önem taşıyor. Kurumlar büyüdükçe hantallaşıp ipin ucunu kaçırıyorlar. Yöneticilerin 360 derece çevreyi görebiliyor, duyabiliyor olmaları, hayatın içinde olmaları önem taşıyor. Elbette bunu ekiplerinin desteği ile yapabiliyorlar ama “ben” duygusu ağır basınca ekiplerden tam faydalanamıyorlar.

KENDİ SAHASINDA TOP ÇEVİRMEK

Dijital yönetim ve yöneticilik önemli ama doğru bir yönetim ile. Dijitali doğru yönetmek iç rekabet için de dış rekabet için de son derece önemli. Şimdilik kurumların yöneticileri iç rekabet için dijital görünürlüğe önem verse de yakın gelecekte dış rekabet için çalışmaya başlamak zorunda kalacaklar. Adım adım ilerliyorlar. Fakat dünya ile rekabette ülkemizin de zaman kaybetmeye tahammülü yok. Bunu da not etmiş olalım. Yöneticiler hazır dijital görünürlüğe alışmışken yurt dışı çalışmalara ağırlık vermelerinde fayda var. İçeride, kendi sahasında top çevirmek kolay. Merak edenlerle konuyu ayrıca konuşabiliriz. Sözün özü; Yöneticilerimizin dijitale daha sıcak bakması, kurumsal iletişim çalışması yaptıklarını unutmaması, dijitalin daha verimli kullanılması herkese fayda sağlayacak.

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