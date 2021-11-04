STANDART POMPA YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞEREF T. ÇELEBİ:“100’DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ”

Standart Pompa Yönetim Kurulu Başkanı Şeref T. Çelebi, her zaman yenilenme ve uzmanlaşmadan yana bir üretim anlayışına sahip olduklarını söyledi. Kuruldukları günden bu yana sahip oldukları girişimci ruhun, kendi üretim programlarının tesiste tüm prosesleri kapsayabilecek nitelikte olmasını sağladığını vurgulayan Şeref T. Çelebi, “Öncelikle kaliteden asla ödün vermeden global pazarlarda yer alan yeniliklerin takipçisi olacağız. Buna paralel olarak gelecek dönem makina, pazarlama ve üretim tesisi yatırımlarımız devam edecek” dedi. 1982’den bu yana ihracat yapan bir firma olduklarının altını çizen Şeref T. Çelebi, “Bugün 100’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Son yıllarda global zinciri yapısının değişmesi ile Türkiye’de üretilen ürünlerin kalite ve güvenilirlik açısından tecrübe edilmesine olanak sağladı. Biz de ihracat ekibimiz ile bu ivmeye katkıda bulunduk. ISIB verilerine göre Türkiye’de en çok pompa ihracatı yapan 1. firmayız” dedi.

PERİYODİK BAKIM ANLAŞMASI HİZMETİ

Ürün gamları hakkında da bilgi veren Şeref T. Çelebi, “Üretim programımıza yeni ürün olarak dahil olan çamur pompalarımız mevcut. Maden sektörü odaklı olarak yeni üretilen SSP-H tipi pompalarımız ile aslında daha önce de yer aldığımız maden sektöründe 3 farklı malzeme/dizayn alternatifi de sunabiliyoruz. Yine sadece ürünün satışı sonrası sadece devreye alma hizmeti sonrası kullanıcılara destek olacak Periyodik Bakım Anlaşması hizmetimiz ile satış sonrası bakım-onarım faaliyetleri konusunda kullanıcıların daha güvende ve sistemlerini kesintisiz sürdürebilmelerini sağlıyoruz. Bir diğer yeni ürünümüz durum izleme cihazı ‘Hawkeye’ ile endüstriyel proseslerde sistemde oluşabilecek titreşim kaynaklı arızaları izleyebilme olanağı sunuyoruz” şeklinde konuştu. ISK-SODEX Fuarı’nın Türkiye’de özellikle pompa ve vana sektörü için düzenlenen en iyi HVAC fuarı olduğuna değinen Şeref T. Çelebi, sözlerine şöyle devam etti: “Üretim yapan bir firmanın bir ürün ortaya çıkarabilmesi tam anlamı ile tasarım, test ve satışa sürülmesi süreçleri minimum 2 yıl sürüyor ve biz bu ürünleri ancak fuar ortamında ISK-SODEX gibi aslında HVAC fuarı olmasına rağmen farklı sektörlerden de geniş ziyaretçi kitlesine hitap etmesi sebebi ile tercih ediyoruz.” Şeref T. Çelebi, ulaşmak istedikleri noktaya ulaşabilmek için üretim kalitelerine ve girişimci ruhlarına çok güvendiklerini söyleyerek, pandeminin etkisinden arınmış olarak önümüzdeki yıl çok daha iyi yerlere geleceklerine inandıklarını sözlerine ekledi.