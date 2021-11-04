PTT, ‘YEŞİL LOJİSTİĞE’ BÜYÜK ÖNEM VERİYOR

Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası’nın 12’ncisi bu yıl 25 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirildi. Şûrada, Sürdürülebilir Lojistikte İnovasyon, Yeni Trendler ve Yeşil Lojistik Uygulamaları oturumunda konuşan PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, PTT’nin geleceğin önemli çözümleri arasında görülen Yeşil Lojistik alanına büyük önem verdiğini söyledi. Gülten, dünyanın büyük bir hızla yeni teknolojiler geliştirdiği bir dönemde lojistik sektöründeki dinamiklerin de değişime uğradığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Perakende satış, E-ticaretin hayatımıza girmesiyle lojistik sektörleri için bir dönüm noktası oldu. Öncesinde tedarikçiler arasında bir köprü görevi üstlenen sektörümüz, bugün son tüketiciye kadar mal ve hizmet sağlanmasına aracılık eder hale geldi. Lojistik ve kargo sektörü, bugün doğuyu batıyla, kuzeyi güneyle buluşturan en dinamik ağı kurmuş durumda. Dünya çapında da bu hizmetlerden kaynaklanan karbon salınımının azaltılabilmesi için PTT Ailesi olarak çevre dostu projelere önem veriyor ve bu kapsamdaki projelerimizi hayata geçiriyoruz.”

“PTT, ÇEVRE DOSTU PROJELERLE GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR”

PTT’nin çevre dostu projeleriyle geleceğe umutla baktığını kaydeden Gülten, bu kapsamda hayata geçirdikleri projelerle ilgili konuştu. Çevre kirliliğini azaltan, pratik hizmet sunmayı sağlayan doğa dostu elektrikli scooterları 2021 Haziran ayından itibaren İstanbul’da dağıtım hizmetlerinde kullanmaya başladıklarını ifade eden Gülten, bu araçlarla 3 ayda yaklaşık 450 bin gönderiyi sahiplerine ulaştırdıklarını vurguladı. Gülten, “Dağıtım sürecimizde kullandığımız elektrikli scooterlarımızın sunduğu verimlilik konusunda sahadan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ayrıca, Şirketimizde kullanılan araçların, binde 5’inin hibrit araçlardan seçilmesi yönünde aldığımız kararla da karbon salınımı konusunda gösterdiğimiz hassasiyetle faaliyetlerimize devam ediyoruz” dedi.

“SIFIR ATIK PRENSIBI ILE TEMIZ BIR GELECEK İNŞA EDIYORUZ”

Çevre Kanunu kapsamında, Sıfır Atık Yönetmeliği ile pek çok kurum ve kuruluş gibi PTT’nin de önemli faaliyetlerde bulunduğunu kaydeden Gülten, 2018 yılından bu yana 3 bin tonun üzerinde tehlikeli ve tehlikesiz atık biriktirerek belediyelere veya lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim ettiklerini ve bu kapsamda ülke ekonomisine katkı sağladıklarını ifade etti. Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında olan 3 bin 100 iş yerinden 2 bin 482 adedinin temel seviyede sıfır atık belgesi alarak faaliyetlerini belgeli bir şekilde sürdürdüğünü dile getiren Gülten, “Faaliyetlerimiz neticesinde kurumumuzda oluşan atıklardan kaynaklı sera gazı salınımlarının azaltılmasını sağlıyoruz. Yürüttüğümüz bu çalışmalar; Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) tarafından her yıl oluşturulan “En İyi Sosyal Sorumluluk Broşürü” içerisinde 2020 yılının iyi uygulamaları arasında yerini aldı. Süreçlerimizde ve uygulamalarımızda çıtayı hiç düşürmeden aynı anlayış ve tempoyla devam edeceğiz” diye konuştu. Sıfır atık kapsamında, PTT olarak çevreye zarar vermeyen malzemeleri kullanmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Gülten, şunları söyledi: “Posta ve kargo dağıtım hizmetlerinde kullandığımız tüm ambalaj malzemelerimiz yüzde 100 geri dönüştürülebilir ve renklendirmelerde faydalandığımız materyaller ise suda çözülebilir özellikte. Tüm bunların yanında, çevreye duyarlı projeler geliştirmeye ve bu anlamdaki iş birliklerimizi sürdürmeye de devam ediyoruz. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) ile yargısal süreçleri hızlandırmanın yanında binlerce ağacı kesilmekten kurtarıyoruz. Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ni kullanarak kâğıt israfının önüne geçmiş oluyoruz.”