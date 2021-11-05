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“Pandemide Taşımacılık Oranımızı ve Gemi Sayımızı Artırdık”

DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Özlem Dalga, ”Pandemi döneminde Türkiye’nin ihracat rüzgarını arkasına almasıyla beraber taşıma oranımızı artırdık. Gemi sayımızı da artırarak 18’e ulaştırdık” dedi.

Kasım 2021 05.11.2021, 13:49
“Pandemide Taşımacılık Oranımızı ve Gemi Sayımızı Artırdık”

DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Özlem Dalga, Türkiye pazarına giriş yaptıkları 2018 yılından bu yana DFDS Akdeniz İş Birimi olarak Türkiye’nin Avrupa kıtasına karayoluyla yaptığı ihracatın yaklaşık yüzde 50’sinin taşınmasına yardımcı olduklarını belirtti. Özlem Dalga, pandemi döneminde Türkiye’nin ihracat rüzgarını arkasına almasıyla beraber taşıma oranlarını artırdıklarını kaydederek, gemi adetlerinin de artarak 18’e ulaştığını ifade etti.

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nın çok başarılı geçtiğine değinen Özlem Dalga, “Şura 7 yılda bir düzenleniyor, bence her yıl yapılmalı. Çünkü Şura’da dünyada lojistik sektöründe ve haberleşme alanında konuşulan konuları, trendleri dinleme ve tartışma fırsatı buluyoruz. Bu da çok değerli imkan bizler için. Şura’da lojistik, mobilite ve inovasyon konuları tartışıldı. Pandemide lojistiğin artan önemini hep beraber gördük. Çünkü bir ürünü A noktasından B noktasına ulaştırmak için ihracatçılarımızın lojistik problemini rekabetçi bir şekilde çözmüş olması gerekiyor. Ama pandemi bu denklemi daha da zorlaştırdı. Gümrük kapılarında kontrollerin artması, şoförlerin seyahat edememesi, navlun fiyatlarının artması, konteynerlerin bulunmaması gibi pek çok bilinmez eklendi denkleme” dedi. DFDS Akdeniz İş Birimi olarak, Türkiye’de Mersin, Yalova ve Pendik limanlarından ağırlıklı olmak üzere İtalya Trieste Limanı’na RoRo taşımacılığı yaptıklarını ifade eden Özlem Dalga, “Bu noktadan yükleri trenlere bindirip Avrupa’da ya da Kuzey Afrika’daki noktalara ulaşmasını sağlıyoruz. Bir de Fransa’nın güneyinde Sete Limanı’nda da operasyonlarımız devam ediyor” diye konuştu.

“TÜRKİYE, DENİZCİLİKTE AYRICALIKLI BİR ÜLKE”

Türkiye’nin denizcilik konusunda ayrıcalıklı bir ülke olduğuna dikkat çeken Özlem Dalga, “Türkiye’nin elinin kuvvetli olduğu deniz taşımacılığı sektörünü kullanması gerekiyor. Pandemide multimodal taşımacılık ön plana çıktı” değerlendirmesini yaptı. Özlem Dalga, yeşil lojistik konusunda ise şu bilgileri verdi: “Tüm dünya yeşil lojistiği konuşur oldu. Özellikle Avrupa Birliği’nde, Avrupa mutabakatında yeşil lojistiğe dair atılan adımlar Türk ihracatçısını da bu konuyu konuşur hale getirdi. AB Komisyonu, Avrupa’ya yapılan ihracatta 2023’te karbon vergisi alınacağını açıkladı. O yüzden bu konuyu sektörde olanların düşünmesi ve kendileri için en etkin çözümü bulmaları lazım. Biz bu yüklerin Avrupa’ya en düşük karbon ayak iziyle taşınmasına yardımcı oluyoruz. Çin’den Avrupa’ya ve Türkiye’den Avrypa’ya taşınan yüklerde, Türkiye’den giden ürünlerin karbon ayak izi daha düşük. O yüzden yeşil mutabakat devreye girdiğinde Türk ihracatçısı rüzgârı arkasına alacak diye düşünüyorum.” Pandemide ‘Kadın İçin Taşıyoruz’ projesini yürüttüklerini belirten Özlem Dalga, “KAGİDER’le birlikte pandemide kadın girişimcilerin ve ihracatçıların yaşamakta olduğu zorlukları aşmalarına yardımcı olmak hedefiyle yola çıktık. 108 kadar kadın girişimci projemize başvurdu. 58 tanesini kabul ettik ve kadın girişimcilerimiz ve ihracatçılarımızın Avrupa’ya ve Kuzey Afrika’ya olan ürünlerini bedelsiz taşıdık. 18 tane taşıma gerçekleştirdik bugüne kadar. Kadın girişimciler, başvurdukları zaman da kendi ürünleri için Avrupa’ya ve Kuzey Afrika’ya taşıma desteği alabilirler” açıklamasını yaptı.

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