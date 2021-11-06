banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Xavi Hernandez, Barcelona'nın yeni teknik direktörü oldu
Xavi Hernandez, Barcelona'nın yeni teknik direktörü oldu
Mesut Özil'e 3.35 milyon euro zam iddiası!
Mesut Özil'e 3.35 milyon euro zam iddiası!
Zamları cüzdan yakarak protesto ettiler!
Zamları cüzdan yakarak protesto ettiler!
İndirimli elektrik tarifeleri iptal ediliyor!
İndirimli elektrik tarifeleri iptal ediliyor!

Ömer Saçar yazdı: Koronavirüsün Gölgesinde Nitelikli Eğitim

"Lojistik, nasıl üretimden tüketime bir zincir olarak düşünülüyorsa, lojistik eğitimi de lise, üniversite, staj ve işe yerleştirme olarak kolektif şekilde düşünülmeli."

Kasım 2021 06.11.2021, 13:05
Ömer Saçar yazdı: Koronavirüsün Gölgesinde Nitelikli Eğitim

Koronavirüsün olumsuz etkilerinin hissedildiği sektörlerin başında şüphesiz lojistik sektörü yer almaktadır. Tedarik zincirlerindeki aksaklıklar arz-talep dengesinin bozulmasına yol açtı. Bu durum şirketlerin ve ülkelerin tedarik kaynaklarını yeniden gözden geçirmeleri ile sonuçlandı.

Dünyanın üretim merkezi Çin’de üretimin neredeyse durması, Çin merkezli küresel arz-talep dengesi üzerinde daha önce benzeri görülmemiş bir baskıya yol açtı. Oluşan baskının uzun vadede Türkiye’nin jeopolitik konumunun, ticaret noktalarındaki geçiş merkezi olma özelliği ile beraber birçok fırsatı beraberinde getireceği düşünülebilir.

Diğer taraftan Çin’in dünyanın en kalabalık nüfusuyla çok önemli bir pazar olma durumu, salt üretim merkezi olarak ele alınan Çin’i haksızlığa uğratacaktır. Burada Çin’in Bir Kuşak Bir Yol Projesi ile alternatif üretim-tüketim dengesi sağlama hedefi, güzergâh üzerinde önemli konuma sahip Türkiye’yi lojistik merkez hedefinde öne çıkaracaktır.

NİTELİKLİ KURUM, EĞİTİM, ELEMAN VE İŞVEREN

Türkiye’de kalifiye eleman eksikliği sanayiciler tarafından her zaman dile getiriliyor. Lojistiğin geleceğin meslekleri arasında gösterilmeye başlandığı 2000’li yıllardan beri de, lojistikteki kalifiye eleman açığı seslendiriliyor. Anlaşılan 20 senede birbiri ardına açılan ön lisans, lisans ve ortaöğretim programları ile bu açık giderilememiş.

Ancak hem mezun öğrencilerin memnuniyetinin sağlanamamış olması, hem de işverenlerin kalifiye açığı bir şeylerin yanlış gittiğini göstermekte. Lojistik, nasıl üretimden tüketime bir zincir olarak düşünülüyorsa, lojistik eğitimi de lise-üniversite-staj-işe yerleştirme olarak kolektif şekilde düşünülmelidir.

Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası geçtiğimiz Ekim’de toplandı. Birçok konular müzakere edildi. Benzer zirveler, kongreler sektör dinamikleri tarafından düzenleniyor. Ancak lojistik gibi sektörün paydaşlarının sürekli stratejik olarak dile getirdiği bir mesleğin en alt düzeyden-doktora seviyesine ele alınmaması şaşırtıcı.

Lise, üniversite, STK, dernek, şirket temsilcilerinden oluşan lojistik eğitimi şurası düzenli olarak toplanmalı, öncelikle lojistik eğitiminin SWOT ANALİZİ yapılmalıdır. Lojistik eğitim kurumunun verimliliği, eğitimcilerin niteliği ortaya dökülmelidir. Kurumun sektör ihtiyacına yönelik mi, yoksa kurumdaki kadroya, norma göre mi bölüm açıldığı incelenmelidir.

Lise-üniversite düzeyinde eğitim fırsatları, KOSGEB, Erasmus gibi hibe programlarının bir bütün olarak ele alınarak neler yapılacağı gözden geçirilmelidir. Marmaray, İstanbul Havalimanı, 3. Köprü ve Otoyolu, Çanakkale Köprü ve Otoyolu, Osmangazi Köprü ve İzmir-İstanbul Otoyolu, BTK demiryolu, diğer demiryolu projeleri, liman yatırımları gibi Türkiye lojistik ihtiyaçları için muazzam kaynak aktarıyor. Lojistik yatırımların uzun vade yatırımları olduğu düşünülürse, mega projelerin orta ve uzun vadede lojistik büyümeye ve ihracata dayalı büyümeye doğrudan katkı sağlayacağı yadsınamaz.

Nitelikli kurumlar, lojistik eğitimi almış ya da sektörel becerileri olan uzmanların süzgecinden geçmiş mezunların istihdamı ile yatırımlar taçlanacaktır.

Topyekün sektörel liyakat oluşacaktır. Zira lojistik hiçbir zaman bir anabilim dalının yan bahçesi ya da çiftliği olamaz. Yoksa herhangi bir yerde makam mevki sahibi olanların vitrin konuşmaları yüzünden gençler büyük umutlar ile bu bölümü tercih edip hayal kırıklığı yaşamaya devam edecektir. Gençlerin gelecekleri, hayalleri, çalınacaktır.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 12 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kayserispor 11 14
13. Adana Demirspor 11 13
14. Sivasspor 11 12
15. Antalyaspor 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Göztepe 11 9
18. Giresunspor 11 9
19. Kasımpaşa 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Tuzlaspor 11 17
7. Kocaelispor 10 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Bursaspor 10 14
10. Gençlerbirliği 10 14
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Southampton 11 14
13. Brentford 10 12
14. Crystal Palace 10 12
15. Aston Villa 11 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Cádiz 13 12
15. Granada 11 11
16. Celta de Vigo 12 11
17. Elche 12 10
18. Deportivo Alaves 11 10
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6