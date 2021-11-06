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Mevsim Değişikliklerinde Cilt Nasıl Korunmalı?

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Program Başkanı Öğr. Gör. Leyla Cesaret Ergül, “Güzelliğimizin aynı zamanda sağlığımızın da önemli bir göstergesi olan cildimize uygun olarak planlanan cilt bakımı rutinleriyle cildin nem kaybetmesinin hem de yıpranmasının önüne geçilebilir” dedi.

Kasım 2021 06.11.2021, 13:12
Mevsim Değişikliklerinde Cilt Nasıl Korunmalı?

Her dönem olduğu gibi mevsim geçişlerinde de cilt bakımının önemine değinen İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Program Başkanı Öğretim Görevlisi Leyla Cesaret Ergül, “Mevsim geçişlerinde değişen hava şartları cilt türlerine göre farklılık gösterir, cildin porları (gözenekler) havaların soğumasıyla birlikte sıkılaşır ve cildin sebum denen, yağ bezlerinin meydana getirdiği salgıda artış gözlenir; vücut, ısısını korumak için dolaşım sisteminde kan miktarını azaltır, bu azalma ile birlikte cilt yeterince kanla beslenemez, renksiz ve mat bir hale gelir. Cildin bu nedenle soğuk ve kuru hava şartlarından etkilenmemesi ve uyum sağlaması için bazı tedbirler alınması gerekir” diye konuştu.

“TEMİZ OLMAYAN CİLTLE SONUÇ ALINMAZ”

Pürüzsüz, parlak, temiz bir cilde kavuşmak için en önemli adımın cilt temizliği olduğunun altını çizen Ergül, “Temiz olmayan, porları tıkalı bir cilde ne uygularsanız uygulayın iyi bir sonuç almanız mümkün değil. Cilt üzerindeki keratin denen ölü hücre tabakasının temizlenmesi, cilt yüzeyinde hijyen sağlayarak bakteri oluşumunu önler. Cilt temizlenmeden kullanılan her ürün porların tıkanmasına yol açacağı için mutlaka cildin kirden, ölü derilerden arındırılması gerekiyor. Cilt ürünlerinde PH dengesi oldukça önemli bir faktör. Cildin kurumasına engel olacak, deriyi tahriş etmeden temizleyecek, cilt tipine uygun, krem, köpük, jel veya akneli ciltler için üretilmiş temizleyicilerden destek alınabilir” dedi.

“CİLT TİPİNE UYGUN OLMAYAN HİÇBİR ÜRÜN KULLANILMAMALI”

Farklı cilt türlerinin ihtiyaç duyduğu nem miktarının farklı olduğunu belirten Ergül, “Mevsim geçişlerinden en fazla etkilenen ve neme ihtiyaç duyan ciltler kuru ciltler. Cilt neme bu dönemde daha fazla ihtiyaç duyar. Kuruma ile birlikte ciltteki çizgiler belirginleşir cilt kurur ve pullanmalar görülür. Yoğun neme ihtiyaç duyulan bu dönemde nemlendiricilerin yanı sıra onarıcı gece kremleri de kullanılmalı.

Yağlı ciltler ise kesinlikle yağlı nemlendirici ve maskeler kullanmamalı. Cildin PH değerini koruyarak temizliği yapılmalı ve su bazlı ürünler kullanılmalı. Karma ciltlerin cilt özelliklerine uygun geliştirilmiş nemlendiriciler kullanılmalı ve ya cilt özelliğine göre iki farklı ürünle desteklenmeli. Cilt bakımı sadece mevsim geçişlerinde değil günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmalı.

Cilt bakımı planlaması yaparken yaşam şeklini de mutlaka göz önünde bulundurmak gerekir. Çok seyahat etmek, dışarıda fazla zaman geçirmek ya da dışarıya çok çıkmamak, sigara ve alkol kullanımı gibi pek çok faktör cilt bakımı gereksinimlerinin değişmesine neden olur. Bu nedenle mevsim geçişlerinde bakim ürünlerinizi seçerken mevsimin yaşam üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurarak cildin değişen dönemlerdeki değişen ihtiyaçlarını karşılayacak içerikleri bulunduran ürünleri tercih etmek cilt sağlığı açısından çok önemli” diye konuştu.

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