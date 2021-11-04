Lojistik Sektörü ve 2022 Yılı Beklentileri

Lojistik dosyası bu ay yine dopdolu. Kasım ayı kapağımızda konu ettiğimiz Lojistik Sektörü Özel Dosyası'nda 2022 yılı beklentilerini ve sektörün bugünkü durumunu lojistik uzmanlarının analizleriyle ele aldık.

İşte kasım ayı lojistik dosyasında öne çıkanlar:



Makale: AYŞEM ULUSOY (UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı) - LOJISTIK SEKTÖRÜ DÖNÜŞÜYOR

"Yaşanan salgın krizi; yeni iş yapma biçimlerinin geliştirilmesi, temassız ve dijital uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiğini net bir şekilde ortaya koydu. Bu nedenle lojistik ve taşımacılık süreçlerinde daha gelişmiş dijitalleşme ve otomasyon uygulamaları geliştiren kurumlar birkaç adım öne çıkacak."

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADIL KARAISMAILOĞLU: “TÜRKİYE’NİN İHRACATI KARAYOLU SAYESİNDE ARTMAYA DEVAM ETTİ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, UND’ye yaptığı ziyarette uluslararası karayolu taşımacılık sektörünün ihracattaki önemine vurgu yaparak, “Tüm dünya konteyner krizi yaşarken ülkemiz güçlü karayolu sektörü ile ihracatını artırmaya devam etti” dedi. UND Başkanı Çetin Nuhoğlu da, sektörün önündeki sorunlarının çözülmesi ile ihracata verecekleri katkının daha da artacağını dile getirdi.

SGS TRANSITNET GENEL MÜDÜRÜ MINE KAYA: “TÜRKİYE BİR LOJİSTİK DEVİ OLABİLİR”

SGS TransitNet Genel Müdürü Mine Kaya, “Türkiye’nin tüm bağlantılarıyla birlikte bölgesel konumunu çok daha iyi kullanması lazım. Türkiye bir lojistik devi olabilir. Biz de bunun oluşumunda hizmet olarak elimizden ne geliyorsa yapmayı istiyoruz. Türkiye’nin önde olması için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

ATİLLA YILDIZTEKİN (Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetim Danışmanı) - LOJISTIK 4.0’I UYGULAYIP, 5.0 YOLCULUĞUNA ÇIKIYORUZ

Lojistik 4.0 hareketi hızla yayılıyor. Birçok şirketimiz bu çerçevede yazılım ihtiyaçlarını tamamlıyor, dijital dönüşüm projeleri ile yeni bir döneme hazırlanıyor. Gelecek dönem lojistik 5.0 dönemi olacak.

“PANDEMİDE BÜYÜME TRENDİMİZİ SÜRDÜRDÜK”

MRLLOG Lojistik AŞ Direktörü Özkan Meral, pandemi sürecinde MRLLOG olarak uyguladıkları doğru stratejiler sayesinde yakaladıkları büyüme trendine devam ettiklerini belirtti. Özkan Meral, “MRL’de tüm ekip çok ciddi emek veriyor, bunun da karşılığını alıyoruz” dedi.

GALATA TAŞIMACILIK, AFRİKA AÇILIMINI SÜRDÜRMEYİ HEDEFLİYOR

Galata Taşımacılık CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vittorio Zagaia, “Türkiye’de yeni ofis açma ve birkaç yıl önce Tunus’ta yaptığımız ilk yatırımla Afrika açılımımızı devam ettirme niyetindeyiz” dedi.

PROF. DR. MEHMET TANYAŞ (Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Lojistik Derneği (LODER) Başkanı) TÜRKIYE LOJISTIK SEKTÖRÜNÜN 2022’DE YÜZDE 7 BÜYÜMESI ÖNGÖRÜLÜYOR

"Ulaştırma ve depolama sektörünün 2020 yılında GSYH’sı 370 milyar TL. 2022 yılının bir toparlanma yılı olması, aşılama faaliyetlerinin ve alınan önlemlerin başarısına bağlı. Bu çerçevede 2021 yılına göre yüzde 7’lik bir büyüme öngörülebilir."

GÜLŞEN YEŞİLDAĞ (Lojistik Danışmanı) - LOJISTIK FUARLARI

"Fuar organizasyonları, lojistik sektöründen hizmet talep eden kuruluşlar için en büyük fırsat. Genelde yılbaşlarında yenilenen lojistik sözleşmeleri için Logitrans gibi Kasım ayında düzenlenen fuarlar, yeni fi rmaları tanımak, yeni teknolojileri görmek ve işlerinin alternatif tedarikçilerini tanımak için bir fırsat oluyor."

EKO MMI FUARCILIK IDARI DIREKTÖRÜ ILKER ALTUN: “LOGITRANS, LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN EN ÖNEMLİ VE ETKİLİ BULUŞMA YERİ”

EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun, “logitrans, dünya taşımacılık ve lojistik endüstrisinin yakından tanıdığı, doğrudan ya da temsilcileri aracılığıyla katılım gösterdiği, sektörün kendi coğrafyasındaki en önemli ve etkili buluşma yeri durumuna geldi” diye konuştu.

DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLAÇTI ŞEN (İESU Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı) - TÜRKİYE’DE HAVA LOJİSTİĞİNİN GELECEĞİ

"Türkiye’deki lojistik merkezlerinin havayolu ulaştırması açısından yetersiz olduğu görülüyor. Ülkede hava lojistiği sektörünün gelişimi için mevcut havaalanları üzerinde yeni altyapı çalışmaları yapılması, yeni kurulacak havaalanlarında ve lojistik merkezlerde de buna uygun bir altyapı planı ve yönetim anlayışı oluşması gerekiyor."

DR. GÜLTEKİN ALTUNTAŞ (İstanbul Üniversitesi, Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, Lojistik Anabilim Dalı) - ‘PAYLAŞIM’, LOJISTIK SEKTÖRÜ IÇIN ÇOK ÖNEMLI

"‘Paylaşım’, lojistik sektörü için belki de hiç olmadığı kadar önemli ve geleceğin en büyük hikayelerinden birini yazmaya aday. Uber ve Getir gibi yaklaşımlardan son kilometre teslimatlarına, ortak girişimlere, hatta kurumsal düzeyde ortaklıklara kadar hemen hemen her işbirliği şekli, lojistik sektörünün tanımını değiştirecek gibi duruyor."

BELKIS ÖNEL (İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dış Ticaret Programı Öğretim Görevlisi) - LOJISTIKTE TEKNOLOJI KULLANIMI

Lojistik faaliyetlerinde araç ve donanımlar ya da yazılım alanlarında birçok farklı teknolojiler kullanılıyor. Bu teknolojiler lojistik bilişim sistemlerinde mantıksal ve fi ziksel yapılar kümesi olarak ele alınıyor.

YUSEN İNCI LOJISTIK GENEL MÜDÜRÜ HAKAN MERIÇ: ‘’ÖZEL EKİPMANLARLA TONLARCA AĞIRLIK TAŞIYOR, DÜNYAYI DOLAŞIYORUZ’’

Yusen İnci Lojistik Genel Müdürü Hakan Meriç, “Gelişen teknolojiye ve dönüşüme ayak uydurarak, 2021 yılı itibari ile yenilikçi bir yaklaşım ile proje departmanı ekibimizi güçlendirip bir çok ülkeye başarılı yüklemeler yaptık, müşterilerimizi memnun etmeye ve farklı alternatif çözümler üretmeye devam ediyoruz” dedi.

DİLEK AŞAN (Taksim Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürü) - YEŞIL LOJISTIK

"Yeşil bir lojistik ağında, rotalar ve taşınan yükler optimize edilmeli, tedarik zincirleri olabildiğince kısaltılmalı ve sadece ürünleri değil, tüm süreç boyunca ortaya çıkacak atıkları yönetmek için de bir planlama yapılmalı."

HOROZ BOLLORE LOGISTICS GENEL MÜDÜRÜ HAKAN YAMAN: “2021’DE YÜZDE 25 ORANINDA BÜYÜDÜK”

Horoz Bollore Logistics Genel Müdürü Hakan Yaman, “2021 yılının ilk üç çeyreğinde önceki yıla oranla yüzde 25 oranında büyüme gerçekleştirdik. Bu yıl da çevreye duyarlı hizmet anlayışımızı sürdürmek adına hibrit araçlara yönelik yatırımlarımızı yeşil lojistik çözümlerimizin merkezine aldık” dedi.

HOROZ LOJISTIK YÖNETIM KURULU BAŞKANI TANER HOROZ: “2022’DE ANA VİZÖRLERİMİZDEN OLAN ‘TEKNOLOJİ’ YATIRIMLARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ”

Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, “Pandemi bize verimlilik ve hızın önemini bir kez daha gösterdi. Akıllı teknolojik çözümleri tüm iş birimlerimizde kullanmaya başladık. İhtiyaç oluşmadan çok önce kaynaklarımızı hazır hale getirmek için alternatifli senaryolar çalışıyoruz. 2022’de teknoloji yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi.

MOVE INTERMODAL LOJISTIK AŞ YÖNETIM KURULU ÜYESI KEMAL KIRAN: “FİLOMUZU GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK YATIRIMLARA DEVAM EDİYORUZ”

Move Intermodal Lojistik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Kıran, “Filomuzu güçlendirmeye yönelik yatırımlara devam ettiğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. Move Intermodal olarak intermodal pazarından bir önceki yıla oranla çok daha fazla pay alarak yola devam ediyoruz” dedi.

ALIŞAN LOJISTIK YÖNETIM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI DAMLA ALIŞAN: “PANDEMİ DÖNEMİNDE TEKNOLOJİ VE LOJİSTİK 4.0 ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERDİK”

Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan, “Pandemi ile birlikte, teknoloji ve lojistik 4.0 çalışmalarına ağırlık verdik. Ayrıca, yılın son çeyreğinde çekici filomuzu yeniliyor olacağız” diye konuştu.

MERSIN ULUSLARARASI LIMANI (MIP) GENEL MÜDÜRÜ JOHAN VAN DAELE: “YATIRIMLARIMIZDA İNOVASYON VE DİJİTALLEŞMEYE ÖNEM VERİYORUZ”

Mersin Uluslararası Limanı (MIP) Genel Müdürü Johan Van Daele, “Operasyonları geliştirmek için yatırım yaparken inovasyon ve dijitalleşmeye devam ediyoruz. Uzun vadeli stratejilerimizle sadece çevresel değil, sosyal etki artırıcı çözümlere de odaklanarak sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyoruz” dedi.

HOPAPORT, YATIRIMLARINA ARA VERMEDEN DEVAM EDİYOR

Hopaport Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, “Avrupa’dan ve Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerden bölgeye yapılan tüm ticarete yön verme özelliğine sahip olan Hopaport olarak yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz” dedi.

YEŞİL MUTABAKAT İLE LOJİSTİKTE ‘INTERMODAL’ DAHA DA ÖNE ÇIKACAK

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın, birim başına karbon salımı karayoluna göre daha düşük olan deniz ve demiryolu taşımacılığını özendirmesi nedeniyle intermodal taşımacılığı daha ön plana çıkarması bekleniyor. Sarp Intermodal CEO’su Onur Talay, Ticaret Bakanlığı’nın, Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında Kombine Taşımacılık Yönetmeliği’ni yürürlüğe koyacağını belirtti.