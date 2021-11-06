Kışın Bağışıklığı Güçlendirmenin Şifresi: ‘Omega-3’

İ stanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) VM Medical Park Florya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Derya Arğun, kış aylarında bağışıklığı güçlendirmek için yapılması gerekenler hakkında önemli bilgiler verdi. Soğuklarla birlikte üst solunum yolu hastalıkları (sinüzit, farenjit, larenjit), akciğer enfeksiyonları (bronşit, bronşiloit, pnömoni) ve kulak iltihaplarının daha sık görüldüğünü vurgulayan Arğun, özellikle Covid-19 salgını sonrasında bağışıklık sisteminin kuvvetli olmasının daha da önem kazandığını vurguladı.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için en etkili yöntemlerden birinin bağışıklığı destekleyici besin öğelerini doğru seçmek ve sık tüketmek olduğunu bildiren Dr. Öğr. Üyesi Derya Arğun, “Probiyotikler, çeşitli vitamin ve mineraller, Omega-3 yağ asidi, çinko, selenyum, B grubu vitaminler ve beta glukan bu besin öğelerinden en önemlileri” dedi.

“PORTAKAL, MANDALINA VE KIVI YÜKSEK C VITAMINI IÇERIYOR”

Sebze ve meyvelerin zengin vitamin içerikleri nedeni ile sık tüketilmesi gereken besin gruplarından olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Derya Arğun, “Özellikle kış meyvelerinden portakal, mandalina ve kivi yüksek C vitamini içerirler. Her gün yeterli C vitamini alımı, güçlü bir bağışıklık sistemi için çok gerekli. Ayrıca ıspanak, kıvırcık ve benzeri yeşil yapraklı sebzelerin sık tüketimi de günlük C vitamini ihtiyacımızı karşılamamıza katkı sağlar. Unutulmaması gereken bir diğer önemli bir nokta ise C vitamininin vücutta depolanamadığı, fazlasının vücuttan atıldığı, bu yüzden ihtiyaç kadar alınmasının yeterli olacağıdır.

Vitamin ihtiyacını gidermek için çok sık ve aşırı miktarda meyve suyu tüketmek boş enerji alımına, insülin direncine ve vitamin israfına sebep oluyor. Zengin vitamin içerikleri yanında mineral içeriklerinden ötürü de sebzeler sağlığımızın korunmasında çok önemli” ifadelerini kullandı.

“ÇINKO VE SELENYUM BAĞIŞIKLIK IÇIN ANAHTAR ROLDE”

Yeşil yapraklı sebzelerde bulunan çinko ve selenyum minerallerinin bağışıklık sisteminin güçlenmesinde rol oynadığını da sözlerine ekleyen Dr. Öğr. Üyesi Derya Arğun, tahıllar, fındık ceviz vb. yağlı tohumlar, kırmızı ve beyaz etin de çinko ve selenyumun diğer kaynakları olduğunun altını çizdi. Probiyotik gıdaların içinde vücudumuz için gerekli sağlıklı bakterileri içeren yiyecekler olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Derya Arğun, “Kefir ve probiyotik yoğurtlar ve ev yapımı yoğurtlarda yüksek oranda bulunan canlı bakteriler, bağırsak florasında çoğalarak öncelikle sindirim sistemimizin sağlığını destekler, ayrıca alerji riskini de düşürürler ve bağışıklık sistemimizi güçlendirerek vücudun savunmasında rol alırlar” diye konuştu.

“HAFTADA 2-3 GÜN BALIK TÜKETIN”

Bağışıklığı artıran bir diğer önemli besin öğesinin Omega-3 yağ asidi olduğunu aktaran Dr. Öğr. Üyesi Derya Arğun, “Özellikle balıklarda bulunan Omega-3 yağ asidinin diğer kaynakları ceviz ve keten tohumu. Omega-3 yağ asidi özellikle kalp damar hastalıklarından korunmada çok önemli rol oynar. Bunun yanı sıra hücre zarının yapısının temel bileşeni olduğu için hücreleri korur, iyileştirir ve hücre devamlılığını sağlar. Bağışıklık sisteminin desteklenmesinde rol alır. Haftada 2-3 gün balık ve her gün 2-3 adet ceviz tüketmek, Omega-3 yağ asidinin yeterli alımını sağlıyor” açıklamasını yaptı.