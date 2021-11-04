“İlklere imza atarak sektöre ivme kazandırdık”

HABER: ALİ KARABAŞ

1KKimya Kurucusu Sevginar Baştekin, 2010 yılında faaliyetlerine başlayan 1K’nın geçen 11 yıllık süre zarfında ilklere imza atarak temizlik sektörüne ivme kazandırdığını ifade etti. HighGenic ürünlerinin Türkiye’de 20 bin noktada tüketicilerle buluştuğunu söyleyen Sevginar Baştekin, “Türkiye’de A101 ve Özdilek gibi ulusal marketlerde ürünlerimiz satışa sunuluyor. Pek çok yerel marketlerde de ürünlerimiz yer alıyor. Bayilikler aracılığıyla da satış yapıyoruz. Anadolu’da 20 tane bayiliğimiz mevcut. Kozmetik dışındaki diğer ürünlerimizi HighGenic markası ile başta Rusya, Almanya, Fransa ve Moldova olmak üzere Avrupa ve komşu ülkelere ihraç ediyoruz” dedi.

“ÜÇ ÜRÜNÜMÜZLE SEKTÖRDE KATEGORİ YARATTIK”

1K Kimya’yı eşi Özcan Baştekin ile beraber kurdukları bilgisini veren Sevginar Baştekin, “700 metrekarelik bir üretim alanında bir iki işçiyle faaliyetlerimize başladık ve aradan geçen 11 yılda tamamen kendimiz geliştirdiğimiz Ar-Ge’mizle belli bir yere ulaştık. Kendi laboratuvarlarımızda geliştirdiğimiz ürünlerimizin üç tanesi Türkiye’de kategori haline geldi. Silikonlu temizleyici, sirkelim vegan temizleyici ve köpük fırın mangal temizleyici gibi ürünlerimizle Türkiye’de sektöre ivme kazandırdık. 2017 yılında Garanti BBVA ve KAGİDER’in düzenlediği yarışmada ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’ ödülünü aldım. Bu hem firmamıza hem de markamıza ekstra bir ivme kazandırdı” diye konuştu.

Highgenic’in çok başarılı ve talep edilen bir marka olduğuna değinen Sevginar Baştekin, “Benim kimyager yanım hep başka şeyler yapmak istedi. HighGenic Beauty Lab diye bir markaya başladık. Bu markamız, kişisel bakım ve kozmetik alanında doğal şampuan, saç serumu, saç kremi, body mist, body scrub’dan oluşuyor. Ayrıca Baby Lab diye bebekler için ayrı bir ürün grubu oluşturduk. Umuyorum aynı HighGenic temizlik ürünlerinde olduğu gibi tüketicilerimiz bu ürünleri de sevecekler. İyi noktalara gelebilmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“YENI ÜRÜNLERIMIZI SERGILEDIK”

Beauty İstanbul Fuarı’nı da değerlendiren Sevginar Baştekin, “Fuar, uzun zamandır pandemiden ötürü erteleniyordu. Dolayısıyla bizim için güzel ve heyecanlı bir fuar oldu. Pandemiden sonra distribütörlerimizle, müşterilerimizle bir araya gelmek bizi çok mutlu etti. Ayrıca ilk kez bu fuarda yeni geliştirdiğimiz kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini sergileme şansına sahip olduk” açıklamasını yaptı.