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IAS’nin Kıdemli Danışmanları Firmanın Yeni İş Ortağı Oldu

Uzun yıllardır global teknoloji fi rması IAS’de çalışan ve Danışmanlık Yöneticisi olarak görev yapan Erdal Yaman ile Proje Koordinatörü olarak görev yapan Mustafa Akgün ve İlker Bayraktar, IAS’nin de desteğini alarak Ainos Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık’ı kurdu. IAS, yeni iş ortağı Ainos ile önemli projelere imza atacaklarını duyurdu.

Kasım 2021 05.11.2021, 12:20
IAS’nin Kıdemli Danışmanları Firmanın Yeni İş Ortağı Oldu

Uluslararası teknoloji firması IAS, yeni iş ortağı Ainos Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş’yi duyurdu. Yaklaşık 10 yıldır IAS’de kıdemli danışmanlık yapan Erdal Yaman, Mustafa Akgün ve İlker Bayraktar tarafından kurulan Ainos, yurtiçinde ve yurtdışında canias4.0 teknolojilerini firmaların hizmetine sunacak. Ainos yetkililerinin yeni girişimi IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber’den de tam destek aldı. Karabiber, “Ainos, canias4.0 teknolojilerini çok iyi bilen, bu ekosisteme dahil olan kişiler tarafından kuruldu. Hem IAS’nin desteği hem de kendi özverili çalışmaları neticesinde büyük projelere imza atacaklarına inanıyorum” dedi.

“BÜYÜK PROJELERE İMZA ATACAKLARINA İNANIYORUZ”

Uzun yıllardır IAS’de çalışan ve Danışmanlık Yöneticisi olarak görev yapan Erdal Yaman ile Proje Koordinatörü olarak Görev yapan Mustafa Akgün ve İlker Bayraktar, edindikleri tecrübelerden yola çıkarak yeni bir girişime imza attı. IAS yönetiminden de tam destek alan Ainos yetkilileri, ilerleyen dönemlerde önemli projelerle adını duyuracak. Ainos’un kuruluşu konusunda tam destek veren Hakan Karabiber, “Uzun süre firmamızda çalıştıktan, büyük, başarılı projelere imza attıktan ve tecrübe kazandıktan sonra IAS’nin de desteği ile yeni bir girişime bulundular. Ainos, canias4.0 teknolojilerini çok iyi bilen, bu ekosisteme dahil olan kişiler tarafından kuruldu. Hem IAS’nin desteği hem de kendi özverili çalışmaları neticesinde büyük projelere imza atacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

“CANIAS4.0 EKOSİSTEMININ BÜYÜMESINE KATKI SAĞLAYACAĞIZ”

Gerçekleştirdikleri yeni girişimden söz eden Ainos Kurucu Ortak ve Genel Müdürü Erdal Yaman, süreci şu sözlerle anlattı:

“IAS’ye iş ortağı olma düşüncesi yaklaşık üç yıl önce gündeme geldi ve konuyu IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber ile görüştük. Amacımız IAS’dan ayrı bir şirket kurup, güç ayırmak değil, içimizdeki girişimcilik ruhu ile harekete geçmek ve canias4.0 ekosisteminin büyümesine katkı sağlamaktı. Girişimcilik konusunda örnek aldığımız isim de Sayın Karabiber’di. Konuyu kendisine aktardığımızda son derece sıcak baktı ve yöneticilik kabiliyetlerimizi geliştirmemiz, müşterilerimiz ile olan ilişkilerimizi pekiştirmemiz konusunda da bizlere destek verdi. Şartların olgunlaşmasının akabinde 2021 yılının nisan ayında kendisiyle konu ile ilgili yeniden görüştük ve iş ortaklığı süreci için çalışmalarımıza başladık.”

“IAS İLE BIRLİKTE BÜYÜYECEĞİZ”

Ainos Kurucu Ortak ve Proje Koordinatörü Mustafa Akgün de “Uluslararası standartlara sahip bir yazılım olan canias4.0, tam entegre, esnek, kolay geliştirilebilir ve kullanıcı dostu arayüzlere sahip bütünsel bir çözüm. Bu özelliklerinin yanında sunduğu fiyat/fayda avantajı nedeni ile hem yurtiçinde hem de yurtdışında firmalar tarafından oldukça rağbet görüyor. Yıllarca genel merkezde görev almış ve ürünü tüm detaylarıyla bilen bir ekip olarak, şirket dışında önemli işler yapabileceğimize inandık. Haziran ayında yapılan bir yönetim toplantısında, haberi IAS bünyesindeki yöneticilere bizzat Sayın Karabiber iletti. IAS büyüyecek, biz de onunla birlikte büyüyeceğiz. O nedenle IAS için çalışmaya devam edeceğiz. Ekim ayı sonu itibariyle kadromuz 16 kişi. 2022 yılı içinde en az 50 kişilik bir danışmanlık kadrosuna sahip olmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 10 yıldır IAS’de kıdemli danışmanlık yapan Erdal Yaman, Mustafa Akgün ve İlker Bayraktar tarafından kurulan Ainos, yurtiçinde ve yurtdışında canias4.0 teknolojilerini fi rmaların hizmetine sunacak. Ainos yetkililerinin yeni girişimi, IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber’den de tam destek aldı.

“GLOBAL BIR FİRMA OLACAĞIZ”

Ainos Kurucu Ortak ve Proje Koordinatörü İlker Bayraktar da yeni kurdukları firma ile ilgili hedeflerini şöyle sıraladı: “Kendimizi ‘dijitalleşen dünyada firmaların başta ERP olmak üzere ihtiyaç duyduğu alanlarda çözümler üreten ya da bu çözümler için gerekli kaynaklara ulaşmalarında yol gösteren danışmanlık ve çözüm şirketi’ olarak tanımlıyoruz. Türkiye merkezli global bir şirket olmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımıza öncelikle Marmara Bölgesi’ni merkez alarak başlayacağız ve ilerleyen dönemlerde Türkiye’nin hemen her bölgesinde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. İlerleyen yıllar içinde de hedefimiz yurtdışı faaliyetlerimizi başlatmak: İlk olarak Balkan bölgesinde bir ofis açmayı planlıyoruz.”

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