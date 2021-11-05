Gülşen Yeşildağ yazdı: Lojistik Fuarları

Lojistik sektörünün bir araya geldiği geleneksel aktivitelerden biri daha gerçekleşecek. 10-12 Kasım 2021 tarihlerinde, Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi’nde Logitrans 14. Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı yapılacak.

Eko Fuarcılık ve Messe Munchen International tarafından ortaklaşa düzenlenen bu fuarda, pandemi nedeniyle son iki yıldır yapılamayan sektörün en büyük buluşması gerçekleşecek. Sektörümüzdeki hizmet verenleri stantlarında göreceğiz. Ziyarete gelmelerini beklediğimiz hizmet alanlarında görme fırsatı bulacağız.

Fuar stant alanlarının bu yıl çok erken bir tarihte dolmuş olması gurur verici bir olay. Yurtdışından birçok katılımcı bizlerle tanışmak için buraya geliyor. Türk şirketleri ile tanışacaklar. Yerli şirketlerimiz de yurtiçi ve yurtdışı müşterilerini görecekler, iç ve dış ticari bağlantılarını bu fuar süresince kurabilecekler. Fuarlar lojistik sektöründe yeteri kadar yapılamayan bir aktivitedir. Otomotiv, elektronik, konfeksiyon, hediyelik eşya fuarları kendi sektörleri için önemli aktivitelerdir. Aynı sektörde rakip olarak çalışan kuruluşlar, tarafsız bir ortamda, rakipleri ile bir portatif duvar mesafesinde yakınlaşabiliyorlar.

Lojistik sektörü ise fuarları büyüklüklerini ortaya koyacak bir gösteri alanı olarak kullanmak istemektedir. Çok para harcanmış, gürültülü, geniş stant alanları ile karşılaşmaktayız. En büyük standı kuran şirketin en iyi hizmeti verdiği söylenemez. Fuarları sektör firmaları arasında bir yarış haline getirmemek gerekir.

Fuarlar aynı sektörde rekabette yaratılan küskünlüklerin ve kırgınlıkların ortak alanda 3 gün birlikte olmanın getirdiği yakınlıkla unutulmasına da yardım etme fırsatı yaratmalıdır. İşbirlikleri kurulabilmeli, sektör için tansiyon düşürücü bir aktivite olarak görülmelidir. Lojistik sektöründen hizmet talep eden kuruluşlar için de en büyük fırsat, fuar organizasyonlarıdır. Genelde yılbaşlarında yenilenen lojistik sözleşmeleri için Logitrans gibi Kasım ayında düzenlenen fuarlar, yeni firmaları tanımak, yeni teknolojileri görmek ve işlerinin alternatif tedarikçilerini tanımak için bir fırsat olmaktadır. Firmaların hepsi bir arada olunca onları karşılaştırmak da kolaylaşmaktadır.

Fuarlar tarafsız alanlardır. Bir satıcı-alıcı ikilemesinin yaşanmadığı alanlardır. Bu nedenle müşteri ve lojistikçi ilişkilerinin başlatılmasında en sağlıklı fırsattır. Fuarların zor olan tarafı hizmet verenlerin fuara katılması değil, hizmet alan firmaların fuara ziyaretçi olarak gelmelerinin sağlanmasıdır. Her katılımcı firma yeni müşteri bulmak amacını gütmektedir. Bu konuda sektör basınının daha aktif çalışması gerekmektedir. Fuar duyurusu sadece bir- iki sektör dergisi firmasının sayfalarında fuar haberi koymalarıyla değil diğer sektörlerdeki dergilerin de ilgili firmalara duyuru yapmaları ile sağlanmalıdır. Fuarlara hizmet alacak firmaları çekmek için fuar alanında seminerler, kongreler, zirveler gibi aktivitelerin de verilmesi düşünülmelidir.

Yabancı yatırımcılar Türkiye’de lojistik şirketlere ortak olmak hatta tamamını satın almak konusunda projeler yapmaktadır. Bu kuruluşların da fuar süresince üst yönetimlerle tanışması, firmaları tanımaları da mümkündür. Fuar alanında bu firmalarla özel görüşme yapabilecekleri görüşme odaları yaratılması da gerekecektir. Her şeyin ötesinde Logitrans kadar büyük olmasa bile Kocaeli, Ankara, Mersin, İzmir, Samsun gibi illerimizde de lojistik ile ilgili küçük ölçekli fuarların yapılmasında yarar vardır. Lojistik sadece İstanbul bölgesinin iş kolu olmayıp artık Anadolu’ya yayılmaktadır. Bölgesel fuarlar bu yayılmanın kilit anahtarı olmalıdır.