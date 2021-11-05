“Geçiş Kontrol Sistemlerinde 100’den Fazla Ürünle Hizmet Veriyoruz”

ÖZEL RÖPORTAJ: ORHAN DÖRTER

Küçükbakırcı Şirketler Grubu tarafından 2020 yılında güvenlik teknolojileri sektöründe üretime başlayan Sectec Güvenlik Teknolojileri, yaya geçiş kontrol sistemlerinde 100’den fazla ürün çeşidiyle hizmet vermeye devam ediyor. Turnike üretimi gerçekleştiren Sectec, uluslararası fuarlara katılarak ürünlerinin tanıtımını yapıyor. Sectec Güvenlik Teknolojileri Genel Müdürü Fatih Küçükbakırcı, 14-17 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen ISAF Fuarı’nda Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.

SECTEC Güvenlik Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü Fatih Küçükbakırcı, ISAF Fuarı’nda Orhan Dörter’in sorularını yanıtladı.

Küçükbakırcı Şirketler Grubu’nun kuruluş öyküsünü ve günümüze kadar kaydettiği aşamaları ana hatlarıyla anlatır mısınız?

Küçükbakırcı Şirketler Grubu, 1982 yılında kuruldu. Konya Karatay Sanayi Sitesi’nde sac ve metal toptan ticaretiyle hizmetlerimize başladık. 1990 yılında 2. şubemizi açtık. Portföyümüzde rulo sac, dilimli sac, sac işleme, plazma ve lazer kesim yer alıyor. İskenderun ve Konya’da yerlerimiz mevcut. 1998 yılında konkasör ve taş kırma makinaları imalatı yapmak için Mert Makina Sanayi şirketimizi kurduk. 2016 Yılında inşaat demiri ile çelik hasır kangal ve filmaşin satışı üzerine faaliyet gösteren Yufa Metal faaliyete geçti. 2020 yılında ise geçiş ve güvenlik kontrol sistemleri sektörüne girerek Sectec Güvenlik Teknolojileri AŞ’yi faaliyete geçirdik.

“GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ ÜZERİNE ÜRETİM YAPIYORUZ”

Sectec Güvenlik Teknolojileri olarak sektörde ne gibi hizmetler ve çözümler sunuyorsunuz?

Sectec, şirketlerimiz arasında imalat alanındaki ikinci şirketimiz olarak yerini aldı. Sectec olarak, yaya geçiş teknolojileri üzerine üretim yapıyoruz. Bizim bu sektöre yaptırım yapmamızdaki en önemli etken, katma değerli üretim yapabilmekti. Gelişen teknolojiden de yararlanarak güvenlik sistemlerine yatırım yaptık. Güvenlik sektöründeki ilk yatırımımız turnike imalatı oldu. Hem mevcut bilgi birikimimizi ve metal işleme kapasitemizi kullanarak hem de kart üretim sürecinde yazılımları da kendi bünyemizde çözerek turnike imalatı gerçekleştiriyoruz. Yaya geçiş kontrol sistemlerinde 100’den fazla ürün çeşidiyle hizmet veriyoruz. İlerleyen süreçte araç geçiş sistemleriyle alakalı da hamlelerimiz olacak.

“KONYA VE İSKENDERUN’DA TESİSLERİMİZ VAR”

Üretim gerçekleştirdiğiniz tesisler hakkında bilgi verir misiniz? Ne kadarlık alanda üretim yapıyorsunuz?

Bizim fabrika genel merkezimiz Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alıyor. 21 bin metrekarelik bir alanda üretimimiz devam ediyor. Bunun yanında İskenderun’da 12 bin metrekarelik bir tesise daha sahibiz.

“KALİTE, BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZ”

Kalite belgelerinizden ve sektörde geldiğiniz konumdan kısaca bahseder misiniz?

İşimiz güvenlik sistemleri olduğu için ‘kalite’ olmazsa olmaz unsurlar arasında yer alıyor bizim için. ISO 9001, ISO 45001, ISO 18001, CE ve sektördeki diğer belgelere sahibiz. Uluslararası standartlarda ve kalitede üretim gerçekleştiriyoruz. 1982 yılında başlayan ticaret serüvenimiz, her geçen yıl daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve daha fazla istihdam amacıyla büyüyerek devam ediyor. Geçen 39 yılın sonucunda, kalitesinden ve müşteri memnuniyetinden asla taviz vermeyen anlayışımızla şirketimiz her geçen yıl istikrarlı büyümeye ve yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. Metal işleme ve elektronik kart üretiminden kazandığımız tecrübe ile geçiş kontrol sistemleri üretiminde müşterilerimize en iyisini sunmak için çalışıyoruz.

“ULUSLARARASI FUARLARA KATILIYORUZ”

İSAF Fuarı’nda hangi ürünlerinizle yer alıyorsunuz? Diğer uluslararası fuarlara da katılıyor musunuz?

ISAF Fuarı’nda beş ana ürün grubuyla yer alıyoruz. Bunların tamamını fuara getirdik. Genel olarak da 100’ün üzerinde ürün çeşidine sahibiz. Aynı zamanda turnikeler dışında hijyen üniteleri ve yüz tanıma sistemlerini fuarda sergiledik. Bunun dışında diğer şirketlerimiz olarak da uluslararası fuarlara tabii ki katılıyoruz. İSAF Fuarı’na kendimizi sektöre tanıtmak ve ‘artık biz de varız’ demek için katıldık. Bunun dışında İngiltere ve Dubai’de düzenlenecek fuarlarda da katılımcı olarak yer alacağız. Fuarda tanıttığımız bir ürünümüzden bahsetmek istiyorum. Bu ürünümüzde yüz tanıma, ısı ölçer ve dezenfaktan ile uyarı ve bilgilendirme için video oynatabileceğimiz bir ekranımız mevcut. Sistemimiz, ilk olarak sizin yüz tanımanızı yapıyor, vücut ısınızı ölçüyor ve ellerinizi dezenfekte ediyor. Eğer ki vücut ısınız uygunsa ve dezenfektanı kullandıysanız turnikeyi otomatik olarak açarak geçişinize izin veriyor. Vücut ısınız 38 derecenin üzerindeyse size turnike açılmıyor. ISAF, Türkiye’nin her yerinden ve 60’tan fazla ülkeden gelen ziyaretçileri ile güvenlik sektörün en önemli fuarı. ISAF’ın çok büyük ve uluslararası bir fuar olduğunu düşünüyorum. 40. yılını kutlamaya hazırlanan Küçükbakırcı Şirketler Grubu olarak, metal ve makine sektörlerinden sonra güvenlik teknolojileri sektörüne adım attık ve Sectec ailesi olarak kendimizi tanıtmaya ilk olarak sektörün en büyük organizasyonu olan ISAF Fuarı’ndan başlamak istedik.

“ÜRÜNLERİMİZİN HER ZAMAN ARKASINDAYIZ”

Türkiye’de havalimanları, rezidanslar, yeni yaşam alanları gibi büyük projelerin sayısı giderek artıyor. Bu devasa mekanlarda güvenlik konusu ön plana çıkıyor. Siz bu projelerde yer alacak mısınız?

Sectec olarak bu sektöre atılmamızdaki en temel etkenlerden birisi de bu projelerde yer alabilmekti. Hem artık güvenlik daha çok ön plana çıkıyor hem de özellikle büyük fabrikalarda izlenebilirlik daha çok önem kazanmaya başladı. Biz izlenebilirlik ve güvenlik konusunda müşterilerimize kalite sunuyoruz. Ürünlerimizin devamlı olarak arkasında duran bir firmayız. Rezidanslar, havalimanları ve yaşam alanlarında güvenliği ön plana çıkaran yepyeni sistemler hazırlayarak, müşterilerimize gerçekten standartların üzerinde ürünler sağlıyoruz.