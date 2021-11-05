DFDS, Mersin-Trieste hattında 3. Gemisini hizmete sundu

DFDS Akdeniz İş Birimi, 7 Ekim 2021 tarihinden itibaren Mersin-Trieste hattındaki 3. gemisini müşterilerinin ve bölge ihracatçısının hizmetine sundu. DFDS Akdeniz İş Birimi, DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann ve DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu’nun ev sahipliğinde, 15 Ekim 2021 tarihinde Mersin Hilton’da iş dünyası temsilcileri ve iş ortakları ile buluştu.

DFDS Akdeniz İş Birimi etkinlikte, Akdeniz coğrafyasının ve Türkiye’nin en önemli limanlarından biri olan liman kenti Mersin’deki faaliyetlerini, Mersin ve Trieste (İtalya) hatları arasında gerçekleştirilen seferler ile ilgili gelişmeleri ve hedeflerini paylaştı.

DFDS 3. GEMİ İLE BÖLGE İHRACATÇISININ HİZMETİNDE

DFDS Akdeniz İş Birimi, Mersin-Trieste hattında 2009 yılından bugüne 2 gemi ile hizmet veriyordu. Sağlanan frekans ve kapasite ile ihracatçı ve ithalatçılar, artan gemi kontenjanının yanı sıra kısalan transit süreleri sayesinde artık çok daha fazla yük taşıma potansiyeline sahipler.

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, etkinlikte yaptığı konuşmada, “DFDS olarak bölge için oldukça faydalı olacağını ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunacağını öngördüğümüz 3. gemi yatırımımızı bütün paydaşlarımız ile bizzat Mersin’de bir etkinlikte buluşarak paylaşmak istedik. 7 Ekim 2021 tarihi itibarıyla 3. gemi hizmetimizi Türkiye’nin ihracatında büyük payı olan bölge ihracatçısının hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bunun yanı sıra Mersin’deki operasyonların daha etkin olması için acente ofisimiz, roll trailer yatırımlarımızla bölgeye yönelik çalışmalarımızı daha üst seviyeye taşımaya devam ediyoruz” dedi. DFDS, Avrupa’da taşımacılık ve nakliye hizmetleri sunuyor. 10 binden fazla nakliyeci, DFDS’nin gemi ve liman terminali hizmetlerine ek olarak esnek taşımacılık ve lojistik çözümlerine güveniyor. DFDS’nin 10 binden fazla çalışanı, 25’ten fazla ülkeden oluşan ağında yer alan gemilerde ve ofislerde görev alıyor. 1866 yılında kurulmuş olan ve merkezi Kopenhag’da bulunan DFDS, Nasdaq Kopenhag’da işlem görüyor.