CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYIP ERDOĞAN: “KARDEŞ AZERBAYCAN’A TÜM İMKANLARIMIZLA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı’nın açılış töreni için Karabağ’a gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı’na inen ilk devlet başkanı oldu. Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, havalimanı binasını gezip yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, daha sonra Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa ve Ahmetbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend karayolu inşaatı temel atma törenine katıldı. Erdoğan ve Aliyev, kurdele kesimi ile birlikte havalimanının açılışını gerçekleştirdi.

SEMBOLİK ANAHTAR VERILDİ

Akabinde yerel kıyafetli kadınlar tarafından iki lidere günün anısına, havalimanının sembolik anahtarları hediye edildi. Anahtarların bir yüzünde “Füzuli Uluslararası Havalimanı” diğer yüzünde ise “Karabağ Azerbaycan’dır” yazısı yer aldı. Erdoğan, Aliyev’in refakatiyle havalimanında incelemelerde bulundu.

TEMEL ATMA TÖRENLERİ

Havalimanındaki incelemenin ardından iki lider, Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa ve Ahmetbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend karayolu inşaatı temel atma törenine katıldı. Bölgedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan ve Aliyev, butona basarak karayolu temeline ilk harcı döktü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, günün anısına imzaladıkları metni, kapsül içinde temele attı. Metinde, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Horadiz-Cebrayıl-Zengilad-Ağbend (Zengezur Koridoru) otoyolunun temeli atılmıştır. 26 Ekim 2021” ifadeleri yer aldı. İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kardeş Azerbaycan’a tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz” dedi.