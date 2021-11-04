“Bölgede akla gelen ilk banka olmayı hedefliyoruz”

ÖZEL RÖPORTAJ: ALİ KARABAŞ

Bu yıl Türk bankacılık sektöründe 6. yılını dolduran PASHA Bank, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında ticaret ve yatırım yapmak isteyen firmalar için ‘finansal köprü’ ve ‘bölgede akla gelen ilk banka olmak misyonuyla hizmet vermeye devam ediyor. PASHA Bank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi H. Cenk Eynehan, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçgeninde verdikleri bankacılık hizmetlerini, üç ülke arasındaki ticaret hacmini ve PASHA Bank olarak kısa ve uzun vadedeki hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

PASHA Bank’ın kuruluş öyküsünü ve günümüze kadar kaydettiği aşamaları ana hatlarıyla anlatır mısınız?

PASHA Yatırım Bankası, Türkiye’nin yabancı sermayeli ilk yatırım bankası olarak 25 Aralık 1987 yılında kuruldu. 2015 yılına kadar da farklı sermaye gruplarının yönetiminde faaliyet gösterdi. 2015 yılında ise, Bakü merkezli finans kuruluşu ve Azerbaycan’ın en yüksek sermayeli özel bankası PASHA Bank OJSC’nin çoğunluk hisselerini satın almasının ardından Banka’nın yeni ünvanı, PASHA Yatırım Bankası AŞ olarak belirlendi. Bankanın hâkim ortağı PASHA Holding LLC’nin 2018 yılında yüzde 49 oranında pay sahibi olmasının ardından bankanın ödenmiş sermayesi 500 milyon TL’ye yükseldi. Bu yıl Türk bankacılık sektöründe PASHA Bank olarak 6. yılımızı doldurmuş olduk. PASHA Bank, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlamak, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak ve rehberlik hizmeti sunmak ve aynı zamanda da Türkiye’deki müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda onların ihtiyaçlarını karşılayacak finansal enstrümanları doğru şekilde sunabilmek hedefleriyle kuruldu.

“FİRMALAR İÇİN FİNANSAL KÖPRÜ OLUYORUZ”

Kurumsal ve yatırım bankacılığı alanında sunduğunuz çözümler nelerdir?

Temel olarak, nakdi ve gayri nakdi krediler, leasing, proje finansmanı, forfaiting, alacak finansmanı ve alacak garantisi ürünlerinin yanı sıra hazine ürünleri ve dış ticaret ürünleri ile de hizmet veriyoruz. Yatırım bankacılığı tarafında ise müşterilerimize; sermaye piyasalarında borçlanma araçları ihraçlarına aracılık, yapılandırılmış finansal ürünler ve kurumsal finansman hizmetleri sunuyoruz. Ayrıca PASHA Bank olarak hedef bölgemizde müşterilerimize yerel para birimi ile de işlem yapma olanağı sağlıyoruz. Özellikle, yatırım bankacılığı tarafında, reel sektörün kalkınması, istihdamın artması için önem teşkil eden Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihraçları alanında yatırım bankaları arasında PASHA Bank olarak öncü konumdayız. 2020 yılından itibaren tarım ve otomotiv sektörlerine destekte bulunarak, bugüne kadar 265 milyon TL’lik ihraç gerçekleştirerek reel sektörün sermaye piyasalarından kaynak sağlamasına aracılık ettik. Bu yılın sonuna kadar da yaklaşık 100 milyon TL tutarında VDMK ihracı yapmayı planlıyoruz. PASHA Bank olarak, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçgeninde ticaret ve yatırım yapmak isteyen, mevcut iş hacmini artırmayı hedefleyen firmalar için ‘finansal köprü’ olmanın yanı sıra bu firmalar için bölgede rehber ve stratejik çözüm ortağı olma misyonunu da üstleniyoruz.

“KARABAĞ ZAFERİ TEMEL DÖNÜM NOKTASI OLDU”

Türkiye ile Azerbaycan ve Gürcistan arasında ticaret hacminin ulaştığı büyüklük hakkında bilgi verir misiniz? Ticaret hacmi nasıl artırılabilir?

2021 yılının başından Eylül ayına kadarki dönemde Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçgeninde petrol dışı toplam ticaret hacmi 5.41 milyar dolar seviyesinde. Azerbaycan özelinde değerlendirdiğimizde; 2,8 milyar dolarlık bir petrol dışı hacim sözkonusu. Gürcistan ise bu toplam hacmin, 1,8 milyar dolarını oluşturuyor. Biz PASHA Bank olarak Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçgeninde ticaret yapmak isteyen veya danışmanlık hizmeti almak isteyen herkesin yanındayız. Bu PASHA Bank’ın esas odak noktası. Karabağ Zaferi aslında ticaret açısından da temel bir dönüm noktası oldu. Şu anda hâlihazırda görüşülüyor ve konuşulmakta olan 15 milyar dolarlık toplam projelerin içinde Türkiye’ye belli bir pay ayrılacak ve biz de PASHA Bank olarak belli büyüklükteki projeleri finanse edeceğiz.

“BÖLGEDE AKLA GELEN İLK BANKA OLMA MİSYONUYLA HİZMET EDİYORUZ”

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki ticaretin gelişmesi için verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? Bölgede yatırım yapan kuruluşlara ne gibi avantajlar sağlıyorsunuz?

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçgeninde ‘Bölgede Akla Gelen İlk Banka’ olma misyonuyla hizmet ediyoruz. Yukarı Karabağ’ın yeniden yapılanma sürecinde öncü banka olma misyonumuzu devam ettirerek, Karabağ’ın yeniden inşa sürecinde gerek yatırım finansmanları gerek Türk firmalarına verdiğimiz danışmanlıklarla yatırımcıların yanında yer aldık. Türkiye’nin Azerbaycan’da 12 milyar dolar, Azerbaycan’ın Türkiye’de 19,5 milyar dolar yatırımı bulunuyor. 1 Mart 2021’de yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşması ile Türkiye-Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin ise 2025 yılına kadar 15 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Geçtiğimiz yıl Yukarı Karabağ’da yaşanan ve Azerbaycan’ın zaferi ile sonuçlanan zorlu süreçte Türkiye ve Azerbaycan birbirine daha da kenetlendi, ‘İki devlet tek millet’ olarak acılarını da sevinçlerini de ortak yaşadılar. Bundan sonra da iki ülke dayanışması artarak devam edecek. Karabağ’ın 30 yıllık Ermenistan işgalinden kurtuluşundan sonra bölgede inşaat, tarım, turizm, enerji gibi birçok alanda yeniden yapılanma başladı. 2021 yılı için bu projelere ayrılan Azerbaycan Devleti bütçesi 2,2 Milyar AZN. Bu miktarın önümüzdeki yıllarda onlarca milyar dolara ulaşması bekleniyor. Azerbaycan’ın bölgede inşaat konusundaki tecrübeleri ile bilinen Türk müteahhitlerle çalışmak istediklerini biliyoruz. ‘Bölgede akla gelen ilk banka olma’ stratejimiz doğrultusunda bizler de Azerbaycan’daki bankalarımızla birlikte bu projelerde gerek finansman gerek danışmanlık hizmetlerimizle yer almaya başladık ve bu işlemlerimizin artarak devam edeceğini belirtmek istiyorum.

“PANDEMİDE REEL SEKTÖRÜ DESTEKLEMEYE ÇALIŞTIK”

Pandemi gerek bankacılık sektörünü gerekse PASHA Bank’ı nasıl etkiledi? Pandemide ne gibi tedbirler aldınız?

Geçtiğimiz son iki yıl beklenenin aksine tüm dünya ekonomileri için hayal kırıklıkları ve kayıplarla dolu bir yıl olarak tarihe geçti. Yakın zamanda benzeri görülmemiş bir salgının etkisinde kalan dünyada, alışkanlıklar ve çalışma sistemleri büyük bir hızla değişerek yeni normale adapte olurken, ülke ekonomileri teşvik paketleri ve faiz indirimleriyle piyasalara destek oldular. Lugatımızda olmayan pandemi kelimesi hepimizin iş yapış biçimini değiştirdi. Burada bankalara gerçekten çok büyük bir iş düştü. Çünkü reel sektörün desteklenmesi her zaman bankalar için bir öncelik teşkil eder. Bunun için de var gücümüzle, bütün öz kaynaklarımız ve yurt dışından getirdiğimiz kaynaklarla reel sektörü desteklemeye çalıştık. Burada olabildiğince kredi kanallarını açarak vadeleri uzatmaya ve müşterilerimizi rahatlatmaya çalıştık.

“6 YAŞINDA ÇOK GENÇ BİR BANKAYIZ”

PASHA Bank olarak kısa ve uzun vadedeki hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?

PASHA Bank, 6 yaşında çok genç bir banka. Bu altı yılda birçok alanda fazlasıyla yol kat ettik. Yatırım bankacılığı olan temel rolümüzle finansal ürünlerin tamamıma hakim olmaya çalışıyoruz. İhraçlarımız hem kendi bonolarımız hem de VDMK ihraçlarımızla beraber devam etmekte. Özellikle VDMK ihraçlarımızla reel sektöre destek olmaya devam ediyoruz. Leasing ve proje finansmanlarımız bizim yine güçlü noktalarımızdan. Biz bir finans köprüsü ve Azerbaycan-Gürcistan ticaretinde akla gelen ve olmazsa olmaz banka olmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedefimizle, kaynak ve fonlamalar açısından çeşitlilik sağlamaya devam edeceğiz. Özellikle güneş enerjisi konusunda proje finansmanları bizim için önemli olacak. Sell and lease back devam edecek. 2020 yılının tamamı ve 2021 yılının üçüncü çeyreği dâhil deneyimlediğimiz durumlarla, hem kurumumuzun içinde, hem de kurumumuzun dışarıya verdiği hizmetlerle, PASHA Bank’lı olmanın farklılık ve farkındalığı ile gücümüze güç katacağımıza inanıyorum.

“TÜRK BANKALARI DİJİTALLEŞMEDE DÜNYAYA ÖRNEK OLDU”

Bankacılık sektörüne baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Sektördeki belli başlı sorunlar nelerdir?

Türk bankacılık sektörü aktif kalitesi, güçlü sermaye yeterlilik rasyoları ve değişime karşı hızlı adapte olabilme özelliği ile dünyanın da yakından izlediği dinamik bir yapıya sahip. Özellikle Türk bankaları dijitalleşme konusunda pandemi döneminde çok yol kat ettiler ve dünyaya örnek gösterildiler. Küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bu dönemde bankaları ve banka müşterilerini desteklemek amacıyla regülatörler tarafından birçok düzenleme hayata geçirildi. BDDK tarafından alınan önlemlerle de sürecin sorunsuz bir şekilde atlatılması için çalışıldı. 2021 Haziran verilerine baktığımızda bankacılık sektörü ilk altı aylık dönemde yılbaşına göre yüzde 10.3 büyüyerek 6.7 trilyon TL aktif büyüklüğe ulaşırken nakit kredi büyüklüğü de yüzde 9,4 büyüyerek 4.2 trilyon lira büyüklüğe ulaştı. Bankacılık sektörü geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında karlılığını artırdı. Sektörün sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 17.80 ile oldukça yüksek seviyelerde. Türk bankalarının güçlü sermaye yapısı, profesyonel insan kaynağı, gelişmiş teknolojik altyapısı göz önüne alındığında 2021 yılını da güçlü bir şekilde kapatacaklarını düşünüyorum.

“YATIRIM BANKACILIĞINDA FAALİYETLERİMİZİ ARTIRACAĞIZ”

Özellikle vurgulamak istediğiniz mesajınız var mı?

Yukarıda da belirttiğim gibi geçmiş 6 yıllık dönemde ilklere imza atmayı ve ‘Bölgede Akla Gelen İlk Banka’ olmayı ilke edindik. İlk 3 yıllık strateji dönemimizde Azerbaycan’da ilk Eurobond ihracımızı ve aynı zamanda ilk birleşme & satın alma işlemimizi gerçekleştirdik. Yurtiçinde Türk Lirası cinsinden PASHA Bank finansman bonolarımızı nitelikli yatırımcılarla buluşturduk. İkinci 3 yıllık strateji dönemimize, sermayemizi 500 milyon Türk Lirası’na çıkartarak başladık. İlk kira sertifikası ihracını, ilk varlığa dayalı menkul kıymet ihracına aracılık işlemlerini ve girişim sermayesi fonlarına katılımı gerçekleştirdik. İçinde bulunduğumuz strateji döneminde de yatırım bankacılığı alanındaki bu faaliyetlerimizi daha da büyütmeyi hedefliyoruz.