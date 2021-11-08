banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'

“Bitcoin Ve Covid-19 Pandemisi, Kripto Sanatı Popülerleştirdi”

Son günlerin popüler kavramlarından ‘kripto sanat’ı değerlendiren akademisyen Dr. Dudu Banu Çakar, bu popülaritenin en önemli sebeplerinin Bitcoin’deki aşırı yükseliş ve COVID-19 pandemisiyle birlikte insanların teknolojiyle olan ilişkilerinin gelişmesi olduğunu söyledi.

Kasım 2021 08.11.2021, 14:16
“Bitcoin Ve Covid-19 Pandemisi, Kripto Sanatı Popülerleştirdi”

Özellikle 2021 yılının ikinci yarısından itibaren sıkça duyulan ‘kripto sanat’ ya da ‘NFT’ kavramı, ünlü isimlerin de bazı eserlerini NFT formatına çevirmesiyle daha da bilinir hale geldi. Günden güne daha da popüler olan kavramı değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Dudu Banu Çakar, kripto sanat kavramının bu kadar popüler olmasının en önemli sebebi olarak Bitcoin’deki durdurulamaz genel yükselişi ve COVID-19 pandemisiyle birlikte insanların teknolojiyle olan ilişkilerinin gelişmesini gösterdi.

KRİPTO SANAT NEDİR?

Kripto sanat kavramını çok öz olarak ‘bir dijital sanat formu’ olarak tanımlayan Çakar, “Kripto sanat, somut sanat koleksiyonları gibi görülür. NFT yani Non-fungible token, sanat, müzik, oyun içi ögeler ve videoları gibi gerçek dünya nesnelerini temsil eden dijital bir varlık. Çoğunlukla kripto para birimiyle, çevrimiçi alınıp satılırlar ve genellikle birçok kriptoyla aynı temel yazılımla kodlanır. NFT’ler dijital olan herhangi bir şey olabilir, ancak asıl heyecanı dijital sanatı satmak için teknolojiyi satmakla ilgili” dedi. NFT’lerin aslında sosyal sorumluluk projelerini desteklemek için ortaya çıktığını ifade eden Çakar, “İlk NFT projesi 2015 yılında Ethereum Blockchain’de başlatıldı, daha sonra kripto para birimlerine olan ilgi ile beraber yükselişe geçti. 2017’nin sonlarına doğru CryptoPunks ve CyrptoKitties NFT’lerine duyulan merakla daha da güçlendi” diye konuştu.

NASIL POPÜLER OLDU?

Çakar, “Ancak şu anda birçok ünlünün de tanıtımını yaptığı, gündelik diyaloglarında sıkça konusunu açtığı bir sanat yatırımına döndü. Buna sebep olarak Bitcoin’in 2017’deki fiyatına kıyasla 3 kat artış göstermesi ve CryptoKitties’i üretenlerin NBA Top Shot isminde, NBA’deki en unutulmaz anların NFT halinde bir koleksiyon parçası olarak satışının sağlamasını gösterebiliriz. Çünkü tüm bunlar NFT’nin daha fazla kişi tarafından duyulmasını sağladı. Bunların yanında müzik, video gibi dijital içeriklerinin artık dolaylı yoldan kazanç sağlayabilme yapıları (örneğin oyun sektörü, dijital ofisler vb.) sanatçıların herhangi bir aracı olmadan hayranlarıyla direkt olarak iletişim kurabilme ve dolayısıyla kazançlarını da paylaşmak zorunda kalmamaları NFT’lerin popülerliğini artırdı. Dijital sanat koleksiyonlarındaki artış, özellikle COVID-19 pandemisi döneminde insanların teknolojiyle olan ilişkilerinin gelişmesiyle değer kazandırdı” ifadelerini kullandı.

“NFT İÇİN PROGRAMLAMA DİLİ BİLMEYE GEREK YOK”

Klasik anlamda bir sanat eserinin NFT’ye dönüştürülmesi sürecini “Bu işlem için birçok platform bulunmakta. Bir NFT oluşturmak için blockchain ya da programlama dillerine bilmeye gerek yok. Zaten popüler olmasının bir sebebi de bu. Bir dijital cüzdanla, herhangi bir NFT platformu üzerinden kısa sürede NFT oluşturmak mümkün” şeklinde açıklayan Çakar, kripto sanatın geleceğiyle ilgili olarak, “İnsanların çoğunluğunda NFT’nin ne olduğuna dair, bu gerçek ya da soyut ögelere sahip olmanın ne demek olduğuyla ilgili hala kafa karışıklıkları var. NFT’ler ileride blockchain ekonomisine gerçek değeri getirecek. Ortalama bir insanın bir grafiğe ya da bir tweete harcayacağı binlerce doları yok, dolayısıyla şu an bu piyasa genellikle koleksiyonerlerin daha yoğun ilgisini görse de bu dönem bittiğinde; NFT’ler daha ucuz ve satın alınabilir hale geldiğinde diğer insanlar da bu harekete katılmak isteyecekler. Kripto’nun merkezi bir otoritesi yok, bu NFT’lerin de arkasındaki fikir. Fikir ise dünyanın en değerli öğesi haline geldi” açıklamasını yaptı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6