Bilal Koçak yazdı: Türkiye, Dünyadaki En Önemli Lojistik Üslerden Biri Olabilir

Tedarik zincirinde dünya çapında halen büyük sorunlar yaşanırken, pandeminin ülke ekonomilerini sarstığı 2020 yılında hayati bir rol üstlenen lojistik sektörünün önemi daha çok anlaşıldı. Türkiye lojistik sektörü 2021 yılını başarıyla tamamlayıp, 2022 yılına daha umutlu giriyor. Gelişmeler tedarikte Türkiye’nin, dünyada öne çıkmasını sağladı ve yeni fırsatlar oluşturdu. 2022’de Türkiye’de lojistik sektöründe yatırımlar hız kazanacak. Türkiye, dünyadaki önemli lojistik üslerden birisi konumuna gelebilir. Çünkü ürünleri en kısa yoldan, en ucuz lojistik maliyetlerle Avrupa’ya ulaştırmanın yolu Türkiye’den geçiyor.

Çin’den bir konteynerin Avrupa’ya ulaşması en erken 4 haftayken, Türkiye’den İngiltere’ye 1 haftada ulaşıyor. Türkiye’nin lojistikte dünyanın önemli üslerinden biri olabilmesi için şirketlerin filolarını yenilemeleri ve yatırımlar yapmaları gerekiyor. Dijital dönüşümde halen 4.0’ı uygulayan, 2022’de ise 5.0’ı ve yüzde 7’lik büyümeyi hedefleyen Türkiye lojistik sektörünün, vergi ve benzeri düzenlemelerle teşvik edilmesi konusunda devletten beklentileri var. Türkiye taşımacılık sektörü, büyük potansiyeli sayesinde yabancı yatırımcıların da ilgisini çekmeye devam ediyor. 2020 yılını 525 milyon dolar yatırımla tamamlayan sektör, Mayıs 2021 itibarıyla toplam 93 milyon dolar yabancı yatırım çekti.

Pandemiyle birlikte e-ticaret kanalında da tarihi rekorlar yaşandı. Sektöre yeni girişimciler de hızlı giriş yaptı. e-ticarette küresel hacmin 2021’de yüzde 14 artışla 4,9 trilyon dolara yükseleceği tahmin ediliyor. Sektör uzmanları, Türkiye e-ticaret pazarının bu yıl yüzde 50 büyüme ile 400 milyar TL’ye yaklaşmasını bekliyor. Hızlı gelişen bu alan Türk yatırımcısının, uluslararası alanlara yönlenmesinin de önünü açtı.

Özellikle Avrupa, Ortadoğu ve ABD pazarları lojistik şirketlerinin yatırım alanları oldu. Ekovitrin, Kasım sayısının kapak konusunu Türkiye lojistik sektörüne ayırdı. Uzmanlar sektördeki gelişmeleri analiz ederken, lojistik şirketlerinin faaliyetlerini ve başarılarını özel bir dosya halinde geniş bir şekilde ele aldık. Lojistik sektör dosyasının hazırlanmasında emeği geçen Harun Reşit Tığlı ve Sinan Saygı arkadaşlarımızı bu titiz ve verimli çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum.

KARABAĞ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Kardeş Azerbaycan’ın büyük zaferiyle sonuçlanan ve 30 yıllık Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ, yeniden inşa ediliyor. Türkiye, Karabağ’ın imarında ve kalkınmasında büyük destek veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Kardeş Azerbaycan’a tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz” sözü bunu teyit ediyor. Devlet Başkanı İlham Aliyev’in davetlisi olarak geçtiğimiz ay Azerbaycan’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile birlikte Karabağ’da Fuzuli Uluslararası Havalimanı’nın açılışını gerçekleştirdi. 8 ay gibi rekor bir sürede tamamlanarak hizmete açılan havalimanının inşaasında Türk şirketleri önemli rol üstlendiler. Türk şirketleri ayrıca, Karabağ’da otoyol ve tarım teknoparkı gibi bir çok önemli altyapı projelerinde de yer alıyorlar. Bu yıl Türk bankacılık sektöründe 6. yılını dolduran yatırım bankası Pasha Bank, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında ticaret yapmak isteyen firmalar için adeta bir finansal köprü oluşturuyor. Pasha Bank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi H. Cenk Eynehan, Ekovitrin Dergisi’nden Ali Karabaş’a verdiği özel röportajda, Karabağ’ın yeniden inşaa sürecinde yatırım desteği sağlayan öncü banka olduklarını dile getirdi. Firmalara verilen finansal destek ve danışmanlık hizmetleri Karabağ’ın yeniden inşaası için büyük önem taşıyor.

İŞ DÜNYASINDA KADIN GİRİŞİMCİLERİN BAŞARISI

İş dünyasında başarı elde eden kadın girişimcilerimizin topuk seslerini artık daha çok duymaya başladık. İşte bu başarılı kadın girişimcilerimizden biri de 1K Kimya’nın kurucusu Sevginar Baştekin… Baştekin’in 2010 yılında faaliyete geçirdiği 1K Kimya, HighGenic markasıyla temizlik ürünleri üretmeye başladı. Sevginar Baştekin, ürettiği ürünleri 11 yıllık süreçte Türkiye’nin 20 bin noktasında tüketiciyle buluşturarak önemli bir başarıya imza attı. Ekovitrin bu başarılı Türk kadın girişimciyi Kasım sayısında sayfalarına taşıdı. 2022’ye adım atmaya iki ay kala enflasyon ve kurların yüksek seyretmesi piyasalarda risk oluşturmaya devam ediyor. Ekonomistler, Kasım sayımızda piyasaların nabzını tutuyor. İş ve ekonomi dünyasından haberlerin yer aldığı, zengin bir içerikle dolu olan Kasım sayımızı siz okuyucularımıza sunuyoruz. Önümüzdeki sayıda buluşmak üzere…