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ALTERNATİF BANK’TAN TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM

Alternatif Bank, 2021 yılı üçüncü çeyrek sonu fi nansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın konsolide rakamlara göre aktifl eri 38 milyar TL, nakdi ve gayri nakdi kredilerde ekonomiye sağladığı destek de 33,7 milyar TL oldu. Mevduat hacmi ise 20,3 milyar TL’ye ulaştı.

Kasım 2021 04.11.2021, 10:03 04.11.2021, 10:10
ALTERNATİF BANK’TAN TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM

Alternatif Bank’ın yılın üçüncü çeyreğinde konsolide rakamlarına göre toplam aktif büyüklüğü 38 milyar TL seviyesine ulaştı. Bankanın bu dönem nakdi (finansal kiralama alacakları dâhil) ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye sağladığı destek ise 33,7 milyar TL olurken, toplam mevduat hacmi yılsonuna göre %11’lik artışla 20,3 milyar TL düzeyine çıkaran Alternatif Bank’ın sermaye yeterlilik rasyosu ise %16’nın üzerinde gerçekleşti. Bankanın yılın üçüncü çeyreğine ait konsolide net kârı ise 38,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili görüş bildiren Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “Hızlı aşılama performansına rağmen yeni varyantlar sebebiyle salgının etkilerinin devam ettiği ve ekonomi dinamiklerinin halen değişkenlik gösterdiği yılın üçüncü çeyreğini hedeflerimiz doğrultusunda geride bıraktık. Böylesine önemli bir dönemde ‘Basiretli ve Danışman Bankacılık’ anlayışıyla, müşterilerimizin finansmana erişmelerine ve ekonomiye destek olmaya devam ederken, TL ticari krediler başta olmak üzere, nakdi ve gayri nakdi kredilerle reel sektöre sağladığımız desteği arttırarak sürdürdük. Ayrıca, gerçekleştirdiğimiz dijital kanal ve teknoloji yatırımlarının da katkısıyla, bireysel bankacılıktaki büyüme stratejimize uygun şekilde ilerledik. Devreye aldığımız görüntülü görüşmeyle uzaktan müşteri olma hizmetimizle yeni müşteri kazanımında iyi bir performans yakaladık. Yenilikçi teknolojimiz sayesinde uzaktan müşteri olma sürecini hızlı ve akıcı bir deneyimle 10 dakikadan az bir sürede tamamlayabiliyoruz. Üstelik bu süreci engelsiz bankacılık yaklaşımımız kapsamında işitme engelliler için işaret diliyle de sunuyoruz. Ayrıca bu süreci müşterilerimizin birikimlerine değer katan yeni VOV Hesap iletişim kampanyamızla destekledik. Bu sayede bireysel bankacılıktaki müşteri bazımızı ve mevduat hacmimizi genişletmede güçlü bir performans ortaya koyduk. Tüm bu gelişmelerin güzel bir yansıması olarak da TL tasarruf mevduatı hacminde geçtiğimiz yılsonuna göre %22’lik bir büyüme yakaladık. Bugün yeni müşteri edinimlerimizin yarıdan fazlası görüntülü görüşme yöntemiyle gerçekleşiyor. Bankamızın dijital dönüşüm yolculuğunda yatırımlarımızı ara vermeksizin sürdürerek müşterilerimiz için fark yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kaan Gür ayrıca, “Yılın üçüncü çeyreğinde, Alternatif Bank olarak odaklandığımız bir diğer alan olan dış ticarette de başarılı performansımızı sürdürdük. İhracat odaklı büyüme stratejimiz kapsamında, yılın 9 aylık döneminde finanse ettiğimiz ihracat hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre %27 artarak 1,2 milyar USD oldu. Aynı dönemde toplam dış ticaret işlem hacmimiz ise geçen yıla göre %26’lık büyümeyle 2,7 milyar USD seviyesine geldi. Bu alanda yakaladığımız güçlü büyüme performansıyla yolumuza devam ediyoruz. İhracatçılarımıza sağladığımız finansal desteklerin yanında, Eylül ayında ‘İhracatçıya Güç Katan Paket’ adında, ihracat potansiyelini geliştirmek isteyen küçük ve orta ölçekli firmalara, hem bankacılık hem bankacılık dışı avantajlardan yararlanabilecekleri yeni bir ihracat paketi sunmaya başladık. İhracat yapan firmalarımız bu paketle finansmana erişim dâhil birçok bankacılık hizmetinden avantajlı imkânlarla faydalanıyor. Aynı zamanda ‘danışman banka’ anlayışımızla, özellikle yeni ihracat pazarlarına açılmak isteyen müşterilerimize güç katacak, pazar araştırması, bilanço yönetimi, finansal analiz, dış ticaret mevzuatı yabancı dil gibi konularda destek sunuyor, eğitimler düzenliyoruz. Diğer taraftan girişimci ruhları ve yönetim yetkinlikleriyle ülke ekonomisinin kalkınmasında çok önemli bir yeri olduğuna inandığımız kadınları da sağladığımız kaynaklarla desteklemeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz ‘Yöneten Kadına Güç Katan Paket’ kapsamında yöneten kadınlarımıza toplam 186 milyon TL tutarında kaynak sağladık. Bu tarz desteklerimiz, yeni iş ortaklıklarımızla birlikte hayata geçireceğimiz uygulamalarla önümüzdeki dönemde çeşitlenip güçlenecek. 

Alternatif Bank olarak, ‘Basiretli ve Danışman Bankacılık’ anlayışını temel değerimiz kabul ederek gelecek yolculuğumuza devam ediyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde, hissedarımız Commercial Bank’ın bankamıza gösterdiği yakın destek, büyüme hedeflerimize odaklanmamızda bizim için itici güç oluyor. Her zaman olduğu gibi, müşterilerimize, sektöre ve ülke ekonomisine değer yaratmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

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