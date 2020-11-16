Türkiye – Azerbaycan: Zirvedeki kardeşlik

Azerbaycan’ın Milli Lideri rahmetli Haydar Aliyev’den sonra Cumhurbaşkanı seçilen oğlu İlham Aliyev, 2003 yılından bu yana Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan genç ve başarılı bir lider. Azerbaycan, İlham Aliyev döneminde çağ atlayan, dünyada bir marka haline gelen ülke oldu. Ekonomi, kültür ve sanat, muazzam bir tarih ve medeniyet, çağdaş mimari ve modern şehircilik, Azerbaycan’ın Hazar Denizi kıyısında yer alan başkent Bakü’yü “Kafkasların parlayan yıldızı” yaptı.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler ise hayallerin ötesinde gelişme gösteriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev iki kardeş gibi birbirlerine yakınlar. “Bir millet iki devlet” ülküsü, Türkiye ve Azerbaycan’ı birbirine yakın kılıyor. İki devlet arasında, siyasi, ekonomik, kültürel ve hemen her alanda üst düzeyde bir dayanışma var.

Bu kardeşlik dayanışması Dağlık Karabağ konusunda da, yine en üst düzeyde sergilendi. Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ’ı 30 yıldan bu yana gasp eden Ermenistan köşeye sıkıştı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermeni ordusuna darbe üstüne darbe vurdu. Karabağ’da köyler, kasabalar birer birer Ermeni işgalinden kurtarıldı. Türkiye, bu haklı mücadelesinde Azerbaycan’a tam destek sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Karabağ’daki kanlı, haksız ve hukuksuz oyunu bozmak için Türkiye, bütün imkanları kullanmaya kararlı. Bir millet iki devlet anlayışıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışmayı güçlendirerek sürdüreceğiz” mesajıyla Türkiye’nin, Azerbaycan’a desteğini en üst düzeyde ortaya koydu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de yaptığı açıklamada; “Bölgede hiçbir sorun Türkiye’nin katılımı olmadan çözülemez. Karabağ konusunda Türkiye aktif rol almalı. Bu Minsk Grubu üyesi Türkiye’nin hakkı” diyerek, Türkiye ile Azerbaycan dayanışmasını yine en üst düzeyde vurguladı. Türkiye-Azerbaycan dayanışmasını ve Dağlık Karabağ konusunu Kasım sayımızın kapak konusu yaptık. Ermenistan, Dağlık Karabağ’da mağlup oldu ve kardeş Azerbaycan, zaferini ilan etti.

AZERBAYCAN ŞİRKETLERİ SOCAR VE PASHA BANK

Azerbaycan devlet şirketi Socar, ülkemizde yaptığı yatırımlarla Azerbaycan ve Türkiye’nin ekonomik işbirliğine büyük katkı sağlıyor. Socar Türkiye şirketi, özellikle petrokimya ve rafineride Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltan adımlar attı. Socar Türkiye’nin, devam eden projeleriyle birlikte ülkemizdeki toplam yatırımları 19,5 milyar dolar.

Böylece Socar, Azerbaycan dışındaki en büyük yatırımını da Türkiye’de gerçekleştirmiş oldu. Türkiye’de faaliyet sürdüren bir başka Azerbaycan şirketi ise Pasha Bank. 2015 yılında Türkiye’de istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden Pasha Bank yatırım bankacılığı ve kurumsal bankacılık alanında faaliyet gösteriyor.

Pasha Bank, nakit ve gayri nakdi krediler olmak üzere, proje finansmanı, leasing, forfaiting ve alacak finansmanı gibi ürünleriyle bölgemizdeki ticaretin gelişmesine katkı sağlıyor. Ekonomi alanında Türkiye-Azerbaycan dayanışmasının en güçlü örneklerini teşkil eden Socar Türkiye ile Pasha Bank şirketlerinin başarılarına Kasım sayımızda yer verdik.

BİR HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞÜR MÜ?

Rahmetli Ecevit ile Mart 1992’de Ankara’da bir röportaj yapmıştım. Üzerine basa basa şunu söylemişti: “Türk Konseyi kurulmalı!..” Rahmetli Özal da 1990’ların başında Türk Cumhuriyetleri liderlerini İstanbul Çırağan Sarayı’nda bir araya getirmişti.

Bu Türk Liderleri Zirvesi’nin amacı “Türk Cumhuriyetleri Birliği’nin” kurulmasıydı. Azerbaycan’ın Milli lideri rahmetli Haydar Aliyev’in, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği için; “Biz bir millet, iki devletiz” sözü ise tarihe mal olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türk Cumhuriyetleri arasındaki bu siyasi ve ekonomik paktın aktif hale geldiğini görüyoruz. Ancak yeterli değil. Türk Cumhuriyetleri arasında, Avrupa Birliği benzeri ekonomik ve siyasi temeller üzerine oturtulmuş dev bir yapı oluşturulmalı.

Bu yapı bir güvenlik ve askeri pakt olarak da hayata geçirilmeli. Haydar Aliyev’in “Biz bir millet, iki devletiz” diye işaret ettiği ve bugün zirveye çıkan Azerbaycan-Türkiye kardeşliği ile yetinmeyip; Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve K.K.T.C kardeşliğini de Haydar Aliyev’in sözüne eklemeli ve demeliyiz ki; “Biz bir millet 7 devletiz!..” Hatta daha ileri giderek bu 7 bağımsız Türk devleti için “Biz bir milletiz, biz Türk Birliğiyiz” diyebilmeyi fiilen başarabilmeliyiz. İşte o zaman hayallerimiz de gerçeğe dönüşür.