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Prof. Dr. Uğur Özgöker yazdı: Azerbaycan-Ermenistan savaşının muhtemel sonuçları

"Azerbaycan ve Ermenistan arasında neredeyse iki devletin de SSCB’den bağımsızlığını kazandıkları zamandan yani 30 yıldan fazla devam eden bu durumdan kurtulmaları için yeni bir yol haritası izlenmeli. Bunun için derhal ön şartsız olarak Ermenistan Dağlık Karabağ’ı gerçek sahiplerine iade etmeli. Uluslararası Hukuka göre davranmak her iki ülkenin çıkarına olacak." Prof. Dr. Uğur Özgöker, Ekovitrin okuyucuları için yazdı...

Kasım-2020 16.11.2020, 11:32 16.11.2020, 11:38
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Prof. Dr. Uğur Özgöker yazdı: Azerbaycan-Ermenistan savaşının muhtemel sonuçları

Prof. Dr. Uğur Özgöker'in yazısını okumak için tıklayın...

Bu makale Ekovitrin Kasım sayısında! PDF dosyasını indirmek için TIKLAYIN...

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