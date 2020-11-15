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Mikayil Baydaroğlu yazdı: Şu zamane gençliği
“Y” ve “Z” kuşaklarını geçmiş nesillerle kıyasladığımızda çok daha farklı bir değer (yargı) sistemine sahip olduklarını görüyoruz. Bununla beraber günümüz genç kuşaklarının doğal olarak iş piyasasından ve şirketlerin sunduğu ürün ve hizmetlerden karakteristik talepleri var. Peki çeşitli nesiller arasındaki bireysel farklılıklar nelerdir? Geçmiş nesillerden yola çıkarak, “şu zamane gençliğini” ve sahip olduğu duygu ve düşünce dünyasını mercek altına alalım..." Mikayil Baydaroğlu, Ekovitrin okuyucuları için yazdı...
Kasım-2020 15.11.2020, 19:40 15.11.2020, 20:53
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