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Koku lideri Seluz’dan aroma sektörüne büyük yatırım

Koku kimyasalları sektöründe bu yıl yine ihracat liderliği ödülünü alan Seluz, esanstaki başarısını gıda aromasına taşıdı. Türkiye’de yılda 200 milyon doların üzerinde ithalat girdisi ve toplamda 320 milyon doların üzerinde pazar hacmi bulunan gıda aroması sektörüne giriş yapan Seluz, İstanbul’daki esans tesisinin yanında 15 bin metrekare üzerine 20 milyon dolarlık ilave bir yatırımla kurulan yeni aroma üssünde birçok gıda ürünü için katma değerli ürünler üretmeye başladı.

Kasım-2020 16.11.2020, 12:55 16.11.2020, 13:06
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Koku lideri Seluz’dan aroma sektörüne büyük yatırım

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