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“Karabağ’da hasretimiz bitti, zafer Azerbaycan’ın”

Azerbaycanlı Türk işadamı Rafi q Karayev, Karabağ savaşına katılarak Ermenilere karşı mücadele veren isimler arasında yer alıyor. Karayev, geçmişte asker olarak savaştığı Karabağ’ın kalkınması için bugün bir işadamı olarak mücadele veriyor. “Türkün Türk’ten başka kardeşi yoktur. Karabağ’da hasretimiz bitti, zafer Azerbaycan’ın. İşgal edilen topraklarımızı geri aldık” diyen Karayev, Azerbaycan ile Türkiye arasında kardeşlik köprüsü kurulduğunu da belirtiyor.

Kasım-2020 16.11.2020, 17:49
2001
“Karabağ’da hasretimiz bitti, zafer Azerbaycan’ın”

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