İAÜ ile CUP’den İngilizce öğretimi için iş birliği

Türkiye’nin en büyük vakıf üniversitelerinden İstanbul Aydın Üniversitesi, (İAÜ) dünyanın en büyük yayınevlerinden Cambridge University Press (CUP) ile 2018 yılında imzaladığı iş birliği anlaşması uyarınca İngilizce öğretimine yönelik online seminerler gerçekleştirdi.

İAÜ İngilizce Hazırlık Okulu öğretim elemanlarına yönelik verilen seminerler, 30 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında 5 oturum halinde verildi.

Avrupa’nın en önemli dil eğitmenlerinden Ceri Jones ve CUP Türkiye Yükseköğretim Müdürü Devrim Özdemir tarafından verilen online seminerler, Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. Eğitimlerin çerçevesi, Cambridge University Press İngiltere merkez ofisten Profesyonel Öğrenme ve Geliştirme Direktörü Eric Baber ve Dil Araştırma Direktörü Ben Knight tarafından yürütüldü.

Seminerler kapsamında online ve yüz yüze eğitim sistemiyle, İngilizcenin en etkin bir şekilde öğretimi konusunda, öğretim elemanlarının bilgileri güncellenerek, çeşitli atölye çalışmalarıyla uygulamalar gerçekleştirildi. Ayrıca öğrencilerin derse aktif katılımını teşvik etmek, derste etkileşimi arttırmak ve ders içeriğini mümkün olduğunca zenginleştirmek ve öğrenci motivasyonunu arttırmak için CUP İngilizce Dili Öğrenim Birimi tarafından sağlanan görsel işitsel materyaller ve çeşitli online uygulamalar ile IAU Hazırlık Programı Materyal Geliştirme Birimi tarafından hazırlanan materyaller harmanlanarak öğrencilerin İngilizceyi en etkin bir şekilde öğrenmeleri için çalışmalar ve gereken planlamalar yapıldı.

“YENİLİK VE GELİŞMELERİ AKTARACAĞIZ”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Necmiye Karataş,

“İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde yaşanan gelişmelere paralel olarak bizim de dil eğitimimizi güncellememiz ve bu süreç zarfında öğrencilerimize en etkin ve verimli dil eğitimi verebilmemiz için tüm olanaklarımızı optimum düzeyde seferber ederek yeni uygulamalar planladık ve bunları harekete geçirdik. Bu bağlamda Üniversitemizin 2018 yılında Cambridge University Press ile yaptığı Etkin Dil Eğitimi İşbirliği çerçevesinde öğretim elemanlarımıza bu alandaki yenilikleri ve gelişmeleri aktarmak olanağına kavuştuk.

2020-2021 Akademik Yılı’nda İAÜ İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri gerek online gerekse yüz yüze eğitimde, dil öğretimi alanında güncel gelişmelerle ve en son teknik ve yöntemlerle, uzman öğretim kadrosuyla İngilizce dil öğrenme becerilerini en etkin ve verimli bir şekilde geliştirebilecekler. Bu gelişmelerle ilgili olarak öğrencilerimizi bilgilendirmek amacıyla önümüzdeki hafta içinde öğrencilerimizle online oryantasyon programları da yapılacak” diye konuştu.