Balık Covid-19’a karşı direnci artıyor mu?

Denizlerde balık sezonunun açılmasıyla koronavirüs döneminde balık tüketimini ele alan İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Bostan ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Varlık, balığın vücuda sağladığı proteinin karşılığının olmadığını söyledi. Pandemi sürecinde balık tüketimini artırmak gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Candan Varlık, “COVID-19 döneminde vücudun direncini artırmak gerekiyor. Bunun için de bol protein almak ve vitaminli, mineralli maddeler tüketmek gerekiyor. Balık yerken zaten vitamin ve mineralli maddeleri soğandan, salatadan alıyorsunuz” diye konuştu.

“BALIK SİNDİRİMİ EN KOLAY YİYECEK”

Balığın sindirimi en kolay yiyecek olduğunu belirten Prof. Dr. Varlık, “Balıkta bağ doku olmadığı için sindirimi kolay. Haftada en az iki üç kez balık yenmesi gerekir. Özellikle de gelişmekte olan çocukların ve gençlerin yemesi gerekir. Balık kalp krizi riskini azaltır. Kolay sindirildiğinden ise yanında yenen besinler insanı tok tutar. Sindirilmesi kolay olduğundan balık yemenin hiçbir zararı yoktur. Tabii taze olduğuna dikkat etmek şartıyla” ifadelerini kullandı.

BALIĞI EN SAĞLIKLI HANGİ YÖNTEMLE PİŞİRİRİZ?

Balığın püf noktalarından birinin de sağlıklı pişirme yöntemi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Candan Varlık, “Balığı en sağlıklı pişirilme yöntemi buğulama. Şu an tam mevsimi olduğundan palamut ve hamsi buğulama önerilebilir. Levrek, çinekop ve sarıkanat da, buğulanır ama şu an palamut ideal. Balıkları çok yakmadan ızgara da yapılabilir. Balık eğer yağda kızartılacaksa kesinlikle eski yağ kullanılmamalı. Kızartmada bütün ürünler için geçerli olan bir şey var. O da yağın çok kızgın olması. Balığı yapışmasın diye unlamak ise değerini artırır fakat tadını bozabilir. Alüminyum folyoya sarılarak da balık pişirilebilir böyle olursa suyu içinde kalır veya bir tatlı su balığı yumurta ve galeta ununa batırılarak da pişirilir. Böyle olursa da lezzeti içinde kalır. Bazı balıklar mevsim itibariyle lezzetsiz olabiliyor. Bu yüzden bu tarz soslamalar lezzet vermesi açısından faydalı olur” dedi.

Prof. Dr. Kamil Bostan ve Prof. Dr. Candan Varlık, “COVID-19 döneminde vücudun direncini artırmak lazım. Bunun için de bol protein almak ve vitaminli, mineralli maddeler tüketmek gerekiyor” dedi.

BU MEVSİMDE EN ÇOK HANGİ TÜR BALIK TÜKETİLİR?

Havalar henüz çok soğumadığı bu günlerde hangi tür balıkların yeneceği ile ilgili Prof. Dr. Varlık “Balık yeni yeni yağlanmaya başladığı için şu an palamut yenir. Hamsi ve barbun henüz biraz yağsız ve kurudur. Bu balıkları yiyebilmek için Kasım’ı Aralık’ı beklemek gerekiyor. Fakat istavrit her mevsim yenir. İstavrit bu mevsimde en ucuz, en lezzetli balık. Pahalı balık lezzetli balık demek değildir. Balık mevsime göre değişkenlik gösterir. Şu an da levrek, hatta mevsimi olmasına rağmen palamut bile çok lezzetli değildir. Balığın önce bir soğuğu yemesi gerekir. Balık yağlandıkça lezzetlenir, hava soğumadan da yağlanmaz. Bir de balıklar yumurtadan yeni çıktı yani yumurtadaki balık yağlı olmadığından bugünlerde her balıktan lezzet beklenemez” diye konuştu.