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'Azerbaycan’ı destansı zaferinden dolayı kutluyorum'
Azerbaycan’ın 30 yıldır kanayan yarası olan Karabağ ve çevresinin Ermeniler tarafından işgalinin muzaffer Azerbaycan ordusunun destansı zaferi ile son bulduğunu söyleyen Ziraat Bank Azerbaycan ASC Genel Müdürü Avni Demirci, “Bu zaferde Başkomutan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ve kahraman Azerbaycan Ordusunu tebrik ediyorum” dedi.
Kasım-2020 16.11.2020, 11:45
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HABER: ORHAN DÖRTER
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