Ekovitrin Özel Dosya: Lojistik

Türkiye’de lojistik sektörü, özellikle son yıllarda yapılan büyük ulaşım yatırımlarıyla büyüme oranını oldukça artırdı. 2018’de lojistik sektörünün büyüklüğü 372 milyar TL’ye ulaştı. Bu büyüklük, GSYH’nin yüzde 12’sine denk geliyor. Lojistik Performans Endeksi’nde (LPI) Türkiye 2018 yılında 47. sırada yer alıyor.

Rakamlar da gösteriyor ki Türkiye’de lojistik sektörü, ekonominin belkemiğini oluşturuyor. Gerçekleştirilen ulaşım yatırımlarının yabancı firmaların Türkiye’ye ilgisini artırmasıyla lojistik sektörü daha da hareketleniyor. Her yıl gerçekleştirilen Logitrans Transport Lojistik Fuarı, bu yıl 13-15 Kasım 2019 tarihlerinde düzenleniyor. Lojistik sektörü açısından çok önemli bir yere sahip olan Logitrans Transport Lojistik Fuarı, başta Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerini bir araya getiriyor. Lojistik ve tedarik zinciri uzmanlarını aynı çatı altında buluşturan Logitrans’a bu yıl 40 civarında katılımcı ve 15 bine varan ziyaretçinin katılması hedefleniyor.

İşte Lojistik özel dosyamızdan başlıklar:

TÜRKİYE, BÖLGENİN LOJİSTİK ÜSSÜ OLMAYA ADAY

Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Lojistik Derneği (LODER) Başkanı PROF. DR. MEHMET TANYAŞ: "Türkiye; yaklaşık 80 milyon nüfusu, 783 bin 542 kilometrekare yüzölçümü, üç kıtanın kavşak konumunda ve üç tarafının denizlerle kaplı olması özellikleri ile bölgesinin lojistik üssü olmaya aday bir ülke."

UTIKAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMRE ELDENER: "Lojistik sektörü Türkiye ekonomisi için olmazsa olmaz."

Ekim Lojistik Genel Müdürü Alper Aydoğdu: “HEDEFLERIMIZE ULAŞACAĞIZ”

UND STRATEJI VE IŞ GELIŞTIRME BAŞKANI FATIH ŞENER: Lojistik sektörünün yıllık hizmet ihracatı 17 milyar dolar

ORKESTRA MAESTROLUĞU GİBİ İŞ; FUAR VE SERGİ LOJİSTİĞİ - Lojistik Yönetim Danışmanı CEM KUMUK

2. KISIM:

ENDÜSTRI 4.0 VE HAVA KARGO SEKTÖRÜ - İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Lojistik Anabilim Dalı DOÇ. DR. GÜLTEKİN ALTUNTAŞ

LOJİSTİK FUARLARI - Lojistik Danışmanı GÜLŞEN YEŞİLDAĞ YELKENKAYA

TÜRKIYE LOJISTIKTE BÖLGESEL VE KÜRESEL ÖNEME SAHİP - Lojistik Şefi Ömer Saçar

REYSAŞ YATIRIM HOLDING AŞ YÖN. KUR. BŞK. DURMUŞ DÖVEN:“Depoculukta yatırımlarımız devam ediyor”

EKO MMI FUARCILIK IDARI DIREKTÖRÜ ILKER ALTUN: "Dünya lojistikçilerini İstanbul’da buluşturuyoruz."

SGS TRANSITNET GENEL MÜDÜRÜ MINE KAYA: "Sektöre tasarruf, kolaylık ve güven getirdik."

İstanbul Boğazı’nın lojistiğine Scania takviyesi

MNG KARGO’DAN KOBİ’LERE ONLINE ŞUBE HİZMETİ

3. KISIM:

TLS LOJİSTİK İCRA KURULU BAŞKANI ALTUĞ HACIALİOĞLU: "2019 yılını yüzde 25 büyüme ile kapatacağız."

MARS’tan Avrupa’ya 154 tonluk proje taşıması

MERSIN ULUSLARARASI LIMANI (MIP) Dünya limanı olma yolunda hızla ilerliyor

ARCLOG LOJISTIK GENEL MÜDÜRÜ FAHRETTIN ARABACI: "Intermodal taşımacılığa önem veriyoruz."

IVECO, İstanbul’da en büyük bayisini hizmete açtı.

Lojistik sektörü ‘startup’larla dijitalleşiyor.

BTC Turk Yeni Malatyaspor’un yeni sponsoru ISD Logistics

SELECT, ‘Optimus’ ile lojistik sektörünü dijitalleştiriyor

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