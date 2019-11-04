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Ekovitrin Özel Dosya: Lojistik

Ekovitrin bu ay dopdolu bir özel dosyayla karşınızda: Lojistik Özel Dosyası'nda bu ay ithalat ve ihracatın can damarı lojistik sektörünü enine boyuna inceliyoruz.

Ekovitrin Özel Dosya: Lojistik

Ekovitrin bu ay dopdolu bir özel dosyayla karşınızda: Lojistik Özel Dosyası'nda bu ay ithalat ve ihracatın can damarı lojistik sektörünü enine boyuna inceliyoruz.

04 Kasım 2019 Pazartesi 14:28
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Ekovitrin Özel Dosya: Lojistik

Türkiye’de lojistik sektörü, özellikle son yıllarda yapılan büyük ulaşım yatırımlarıyla büyüme oranını oldukça artırdı. 2018’de lojistik sektörünün büyüklüğü 372 milyar TL’ye ulaştı. Bu büyüklük, GSYH’nin yüzde 12’sine denk geliyor. Lojistik Performans Endeksi’nde (LPI) Türkiye 2018 yılında 47. sırada yer alıyor.

Rakamlar da gösteriyor ki Türkiye’de lojistik sektörü, ekonominin belkemiğini oluşturuyor. Gerçekleştirilen ulaşım yatırımlarının yabancı firmaların Türkiye’ye ilgisini artırmasıyla lojistik sektörü daha da hareketleniyor. Her yıl gerçekleştirilen Logitrans Transport Lojistik Fuarı, bu yıl 13-15 Kasım 2019 tarihlerinde düzenleniyor. Lojistik sektörü açısından çok önemli bir yere sahip olan Logitrans Transport Lojistik Fuarı, başta Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerini bir araya getiriyor. Lojistik ve tedarik zinciri uzmanlarını aynı çatı altında buluşturan Logitrans’a bu yıl 40 civarında katılımcı ve 15 bine varan ziyaretçinin katılması hedefleniyor.

İşte Lojistik özel dosyamızdan başlıklar:

  • TÜRKİYE, BÖLGENİN LOJİSTİK ÜSSÜ OLMAYA ADAY

Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Lojistik Derneği (LODER) Başkanı PROF. DR. MEHMET TANYAŞ: "Türkiye; yaklaşık 80 milyon nüfusu, 783 bin 542 kilometrekare yüzölçümü, üç kıtanın kavşak konumunda ve üç tarafının denizlerle kaplı olması özellikleri ile bölgesinin lojistik üssü olmaya aday bir ülke."

  • UTIKAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMRE ELDENER: "Lojistik sektörü Türkiye ekonomisi için olmazsa olmaz." 
  • Ekim Lojistik Genel Müdürü Alper Aydoğdu: “HEDEFLERIMIZE ULAŞACAĞIZ”
  • UND STRATEJI VE IŞ GELIŞTIRME BAŞKANI FATIH ŞENER: Lojistik sektörünün yıllık hizmet ihracatı 17 milyar dolar
  • ORKESTRA MAESTROLUĞU GİBİ İŞ; FUAR VE SERGİ LOJİSTİĞİ - Lojistik Yönetim Danışmanı CEM KUMUK

2. KISIM:

  • ENDÜSTRI 4.0 VE HAVA KARGO SEKTÖRÜ - İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Lojistik Anabilim Dalı DOÇ. DR. GÜLTEKİN ALTUNTAŞ
  • LOJİSTİK FUARLARI - Lojistik Danışmanı GÜLŞEN YEŞİLDAĞ YELKENKAYA
  • TÜRKIYE LOJISTIKTE BÖLGESEL VE KÜRESEL ÖNEME SAHİP - Lojistik Şefi Ömer Saçar
  • REYSAŞ YATIRIM HOLDING AŞ YÖN. KUR. BŞK. DURMUŞ DÖVEN:“Depoculukta yatırımlarımız devam ediyor”
  • EKO MMI FUARCILIK IDARI DIREKTÖRÜ ILKER ALTUN: "Dünya lojistikçilerini İstanbul’da buluşturuyoruz."
  • SGS TRANSITNET GENEL MÜDÜRÜ MINE KAYA: "Sektöre tasarruf, kolaylık ve güven getirdik."
  • İstanbul Boğazı’nın lojistiğine Scania takviyesi
  • MNG KARGO’DAN KOBİ’LERE ONLINE ŞUBE HİZMETİ

3. KISIM:

  • TLS LOJİSTİK İCRA KURULU BAŞKANI ALTUĞ HACIALİOĞLU: "2019 yılını yüzde 25 büyüme ile kapatacağız."
  • MARS’tan Avrupa’ya 154 tonluk proje taşıması
  • MERSIN ULUSLARARASI LIMANI (MIP) Dünya limanı olma yolunda hızla ilerliyor
  • ARCLOG LOJISTIK GENEL MÜDÜRÜ FAHRETTIN ARABACI: "Intermodal taşımacılığa önem veriyoruz."
  • IVECO, İstanbul’da en büyük bayisini hizmete açtı.
  • Lojistik sektörü ‘startup’larla dijitalleşiyor.
  • BTC Turk Yeni Malatyaspor’un yeni sponsoru ISD Logistics
  • SELECT, ‘Optimus’ ile lojistik sektörünü dijitalleştiriyor

Lojistik dosyası tüm detaylarıyla Ekovitrin Kasım sayısında! Konu içerikleri için aşağıdaki linklere tıklayınız:

Lojistik Dosyası-1

Lojistik Dosyası-2

Lojistik Dosyası-3

Son Güncelleme: 04.11.2019 15:11
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