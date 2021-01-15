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Kartepe karla şenlenince vatandaşların akınına uğradı

Güncel 15.01.2021, 12:49
Kartepe karla şenlenince vatandaşların akınına uğradı
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde beyaza bürünen dağların yüksek kesimlerine çıkan vatandaşlar, yağan karın keyfini sürdü. Bazı vatandaşlar kayak yaparken, bazıları ise fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi.