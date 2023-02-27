Yeşilbaş yaban ördekleri Kars’ı sevdi

Sürüler halinde Kars’a gelen yeşilbaş yaban ördekleri, Kars Çayı’nda gönüllerince yüzüyor ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Merkezden geçen Kars Çayı son günlerde yaban ördeklerini ağırlıyor. Kars Kalesi Bedesten bölgesine süreler halinde gelen ördekler, burada vatandaşlara aldırış etmeden karınlarını doyuruyor. Kars Çayı’nın sularında yüzen ve ördekler renkli görüntüler ortaya çıkarırken, bazı vatandaşlar ise suya ekmek atarak ördeklerin kolay yiyecek bulmasına imkan tanıyor.

Yeşilbaş yaban ördeklerinin bölgeye ilk kez bu kadar çok geldiklerini ifade eden vatandaşlar, “Son günlerde baya çok ördek var. Genel de ördekler gözlerden uzak yerlerde yiyecek ararlar. Ancak son günlerde kalenin önüne kadar geldiler. Bizlerden korkmuyor, bizlerde köprüden ekmek atarak karınlarını doyuruyoruz. Aslında av sezonunda özellikle Kars merkezden başlayarak Kars Barajı bölgesine kadar ördek avının yasaklanması gerekiyor. Umarız yetkililer bu konudan bir adım atar, çünkü bu ördekler yazın bu bölgede yavrularını büyütüyor, bölgeye alıştıkları için ayrılmıyorlar. Av sezonunda avcıların hedefi oluyorlar” dedi.

Bu kadar ördeği daha önce bir arada görmediklerini belirten vatandaşlar, “Şehir merkezinde bu kadar çok yaban ördeğini daha önce bir arada görmemiştim. Çok güzel bir görüntü var. Çok doğal, inşallah hep burada kalırlar. Bizlerde yiyecek atarak kendilerini besleriz” diye konuştular.

Öte yandan Kars Çayı’nın sularında karınlarını doyuran ördekler, daha sonra uçarak bölgeden ayrılıyor. Ördekler özellikle sabah erken saatlerde bölgeye geliyor.