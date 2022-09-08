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Yaralı Kerkenez Kars’ta tedavi altına alındı
Kars’ta bulunan yaralı kerkenez tedavi altına alındı.
KARS 08.09.2022, 13:29
Kars’ta bulunan yaralı kerkenez tedavi altına alındı.
Kars’ın Selim ilçesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanı yaralı kerkenez buldu. Kerkenezi muhafaza altına alan görevli, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye gelen DKMP ekipleri yaralı kerkenezi alarak Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi. Burada tedavi altına alınan kerkenez tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak.
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