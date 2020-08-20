Kars’ta vatandaşlar tarafından bulunan yaralı gece balıkçılı tedavi altına alındı.

Kars’ın Selim İlçesi’nde vatandaşlar uçamayan gece balıkçılı buldu. Bacağında sorun olan gece balıkçılı Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü’ne getirilerek teslim edildi.

DKMP ekiplerince teslim alınan gece balıkçılı tedavisi yapılmak üzere Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Burada ilk tedavi veteriner hakimler tarafından yapılan gece balıkçılının bacağında yarası olduğu ve gıdasız kaldığı tespit edildi.

Gece balıkçılı Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan balıkçıl daha sonra doğal ortama bırakılacak.