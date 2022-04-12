VHO’dan Mavi Dil hastalığı açıklaması

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül bölgede küçükbaş hayvanlarda görülen Mavi Dil hastalığı ile alakalı açıklama yaptı.

VHO Başkanı Ercan Ödül, Mavi Dil hastalığının, ısırıcı ve kan emici bir tür olan Culicoides sinekleri tarafından büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara bulaştırılan viral bir hastalık olduğunu belirtti.

Ödül, “Hastalık hayvanlarda ani ve yüksek ateşe sebep olmaktadır. Hastalıktan etkilenen hayvanların dudak ve dillerinde şişlik ile birlikte bu bölgelerde siyanotik (mavi) bir görünüm dikkati çekmektedir. Gebe hayvanlarda yavru atımı sıklıkla rastlanan bir belirtidir. Hasta hayvanlarda ağız ve burunda akıntı, çenede şişlik ve topallık gözlenmektedir. Hastalık İnsanlara bulaşmadığı için zoonoz karakterde bir hastalık değildir. Ancak verim kayıplarına sebep olduğu için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda ekonomik bir öneme sahiptir" dedi.

Hastalığın bilinen bir tedavisi bulunmadığına dikkat çeken Ödül, “Hayvanlarımızı korumanın tek etkili yöntemi aşılamadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, hastalık çıkan bölgelerde aşılama programları hazırlanmaktadır. Hastalık yayılımını önlemek amacıyla hayvancılık işletmelerinde düzenli olarak vektörel mücadele yapılmalıdır. Ayrıca bu tür belirtilerin görüldüğü işletmelerde hasta hayvanların sağlıklı olanlardan ayrılması hastalığın sürüde yayılmasını önleme adına önemlidir. Belirti görülen işletme sahiplerinin ivedilikle Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine bilgi vermesi sayesinde hastalıkla mücadelede zaman kazanılması oldukça önem arz etmektedir” diye konuştu.