Vali Türker Öksüz, "Tarihin En Soğuk Günü 22 Aralık 1914”

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, tarihin en soğuk günün 22 Aralık 1914 olduğunu belirtti.

Sarıkamış harekatının 22 Aralık 1914’te başladığına dikkat çeken Öksüz, “Kahramanlığın, kardeşliğin, gayretin, büyük bir azmin destanı olan Sarıkamış Harekatı’nın 107’nci yıl dönümünde; donarak, hastalığa yenik düşerek, göğüs göğse çarpışarak şehit düşen ve kefenleri bembeyaz karlar olan Sarıkamış şehitlerimiz başta olmak üzere vatan uğruna, millet uğruna, şanlı al bayrak uğruna canlarından geçerek Hakk’a yürüdü” dedi.

Öksüz, “Sarıkamış Harekatının 107’nci yıldönümünde; adını tarihe ve bağrımıza buzdan harflerle kazıyan, kefenleri bembeyaz karlar olan Sarıkamış şehitlerimiz başta olmak üzere vatanımızın korunması, milletimizin bekası ve şanlı al bayrağımız uğrunda canları pahasına bu aziz toprakları bizlere vatan kılan kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.