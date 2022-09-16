Vali Türker Öksüz, poligonda incelemelerde bulundu

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Emniyet Müdürlüğü’nün yeni atış alanında (poligon) incelemelerde bulundu.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan ve dualarla hizmete açılan poligonu gezen Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç’tan bilgi aldı.

Ayrıca poligonda bulunan kolluk güçleriyle de bir süre sohbet eden Öksüz, kolluk kuvvetlerince kullanılan silah ve teçhizatın yer aldığı sergiyi de gezdi. Öksüz kolluk güçlerine başarılar diledi.