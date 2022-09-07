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Vali Öksüz’ün, muhtar buluşmaları devam ediyor
Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, muhtarlarla buluşmaya devam ediyor.
KARS 07.09.2022, 11:38
Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, muhtarlarla buluşmaya devam ediyor.
Öksüz’ün bu sefer ki konukları Merkez Cumhuriyet, Yücelen, Digor Sorguçkavak ve Kağızman Karakale köy muhtarlarını olurdu. Muhtarları makamında ağırlayan Öksüz, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.
Öksüz, muhtarlar tarafından dile getirilen su, yol, gölet, komşu köylerle olan sınır anlaşmazlıkları, çocuk parkı gibi konuların çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.
Öte yandan Öksüz’ün, muhtarlarla buluşmaya devam edeceği öğrenildi.
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