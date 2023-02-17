Vali Öksüz’ün Miraç Kandili mesajı

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Öksüz, yayımladığı mesajında, “Başta Karslı hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam Alemi’nin Miraç Kandili’ni kutluyor, kandilin ülkemizin selametine ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.

Öksüz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu kutlu zaman diliminin, yaşadığımız zorlukları aşmamıza ve yaralarımızı sarmamıza vesile kılması duası ile Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hayatını kaybeden aziz milletimizin her bir ferdine Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”