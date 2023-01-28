Vali Öksüz’ün köy ziyaretleri devam ediyor

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, düzenli olarak gerçekleştirdiği köy ziyaretlerine devam ediyor.

Vali Öksüz, aynı güzergahta yer alan merkeze bağlı Esenyazı, Kocabahçe ve Küçükyusuf köylerini ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi.

Vali Öksüz, devletin her zaman vatandaşlarının hizmetinde olduğunu, zaman zaman köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelmenin önemli olduğuna dikkat çekti.

Öksüz, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi, köy muhtarları ve köy sakinlerince dile getirilen sorun ve taleplerin ilgili birimlerce incelenerek çözülmesi talimatı verdi.

Köy sakinleri, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün köylerini ziyaret etmesinden ve sorunları ve talepleriyle yakından ilgilenmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Öksüz’e teşekkür ettiler.