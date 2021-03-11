Vali Öksüz, öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu

Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, minik öğrencilerle bir araya geldi. Öksüz, okullarında yüz yüze eğitim gören öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu.

Vali Türker Öksüz, beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ile birlikte yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla Namık Kemal İlkokulu ve Başbakanlık TOKİ İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Vali Öksüz, öğrencilerin uzun bir aradan sonra okullarına başlamanın heyecanını öğrencilerle birlikte yaşadı. Öğrencilerle birlikte kitap okuyan Öksüz, maske, mesafe ve hijyen konusunda öğrencilere nasihatte bulundu.

Vali Öksüz, “Öğrencilerimiz okullarında mutlu. Lütfen alınan salgın tedbirlerine hassasiyetle uyarak, Kovid-19 salgınını birlikte yenelim. Çocuklarımız okullarına tam anlamıyla kavuşsun” dedi.