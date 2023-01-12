Vali Öksüz, muhtarlarla buluştu

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, muhtarları makamında ağırlayarak sorunlarını dinledi.

Göreve başladığı günden itibaren vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla her fırsatta muhtarla bir araya gelen Öksüz, bu sefer Merkez Aslanizi, Ayakgedikler, Azat, Cumhuriyet, Karacaören, Oğuzlu ve Sarıkamış Kayalıboğaz köy muhtarlarını makamında ağırladı.

Öksüz, ağırladığı muhtarların sorun ve taleplerini dinleyerek tek tek not aldı. Vali Öksüz, muhtarlar tarafından dile getirilen su, yol, mera ve tarım arazileri, kaçak yapı sorunları ile taziye evi ve güneş enerjisi paneli talepleri gibi konuların çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.

Toplantıya; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Uğur Özerden, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş ile İl Özel İdaresi’nin ilgili birim müdürleri katıldı.