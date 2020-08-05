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Vali Öksüz muhtarlarla bir araya geldi
VALİ ÖKSÜZ MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ(KARS-İHA)
KARS 05.08.2020, 16:19
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Kars Valisi Türker Öksüz’ün muhtarlarla toplantıları devam ediyor.
Vali Öksüz, Merkez Yağkesen, Akyaka Küçük Aküzüm, Büyük Aküzüm, Kağızman Donandı ve Selim Gelinalan köyü muhtarlarını makamında kabul etti.
Kovid-19 tedbirleri kapsamın maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan toplantıda, muhtarların sorun ve istekleri dinlendi. Öksüz, köylerin sorunlarının çözülmesi noktasında İl Özel İdaresi yetkililerine talimat verdi.
Bir süre muhtarlarla sohbet eden Vali Öksüz, özellikle köylerde düğün, taziye yerleri ve toplu etkinlikler yapılmaması yönünde muhtarları uyardı. Kovid-19 ile mücadele alınan tedbirleri uygulamak gerektiğine dikkat çeken Öksüz, salgınla mücadele de herkese çok önemli görevler düştüğünü vurguladı.
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