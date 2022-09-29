Vali Öksüz, köylülerle bir araya geldi

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Vali Öksüz, köy ziyaretleri çerçevesinde Merkez Subatan, Külveren, Başgedikler ve Ayakgedikler köylerini ziyaret ederek köylülerle bir araya geldi.

Öksüz, köy ziyaretlerinde muhtar ve köylülerden köylerin sorunlarını dinliyor, yapılması gerekenleri ele alıyor, sorunların çözümü noktasında fikir alış-verişinde bulunuyor.

Öksüz’ün köylerin her türlü sorunuyla yakından ilgilendiğini ifade köylüler, Öksüz, köylerine ve kendilerine yaklaşımlarından dolayı teşekkür ettiler.

2021 yılının kurak geçtiğini ve ürün alamadıklarını ancak devletin destekleri yanında Kars Valiliği tarafından sağlanan desteklerden de memnun olduklarını dile getiren köylüler, 2022 yılında yağışların da uygun olması nedeniyle ürünlerinin çok bereketli olduğuna da dikkat çektiler.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, devletin her zaman köylerde yaşayan vatandaşların hizmetinde olduğunu ifade etti. Öksüz, zaman zaman köyleri ziyaret ederek köylülerle bir araya geldiğini, sorun, talep ve ihtiyaçların incelendiğini ve belli bir plan-program çerçevesinde çözüldüğünü söyledi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Amacımız köylerin başta alt yapı ihtiyaçları olmak üzere, eğitim, sağlık, tarımsal faaliyetlerine yardımcı olmak, diğer hizmetlere de destek vermek ve köyleri daha yaşanabilir, daha kalkınmış, daha gelişmiş hale getirmek. Bunun için ilgili tüm kurumlar çalışmalarını gayretle sürdürüyor” dedi.

Ziyaret ettiği köylerde köy sakinlerine tek tek söz vererek, dinleyen Vali Öksüz, dile getirilen eğitim, tarım-hayvancılık, yol, su, sulama kanalı, hayvan içme suları, yayla, mera sorunları gibi konuların incelenmesi ve çözülmesi için ilgili kurumlara talimat verdi.

Vali Öksüz’ün köy ziyaretlerine, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Uğur Özerden ile ilgili birim yetkilileri, Valiliğin ilgili Şube Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri eşlik etti.

Vali Öksüz’ün köy ziyaretlerinin bundan sonra da devam edeceği öğrenildi.