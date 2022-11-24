Vali Öksüz, köylerde incelemelerde bulundu

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, hemen her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği köy ziyaretlerine devam ediyor.

Öksüz, merkeze bağlı Hasçiftlik, Yücelen ve Çamurlu köyleri ile Susuz ilçesine bağlı Aynalı ve Ortalar köylerini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde gördü.

Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelen Öksüz, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek beraberindeki yetkililere not aldırdı. Vali Öksüz, dile getirilen taleplerin ilgili birimlerce incelenerek belli bir plan, program dahilinde çözüleceğini belirtti.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) aşınma tabakası yapılan Merkez Hasçiftlik, Aynalı ve Ortalar grup köy yolu ile Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) şeklinde yapılan Yücelen ve Çamurlu grup köy yollarında da incelemelerde bulundu.

Vali Öksüz’ün köylerini ziyaret etmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren köylüler, köy yollarının yapılmasından dolayı kendisine teşekkür etti.